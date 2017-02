Beautiful/ Video replica puntata 19 febbraio: Katie e Bill alle prese con un divorzio milionario!

BEAUTIFUL, VIDEO REPLICA ULTIMA PUNTATA 20 FEBBRAIO - L'ultima puntata di Beautiful racconta le vicissitudini e i turbamenti interni delle famiglie Forrester e Spencer. Si inizia con il confronto della neo coppia formata da Steffy Forrester e Wyatt Spencer. L'argomento della discussione, come facilmente prevedibile, riguarda la madre del giovane Spencer (Quinn Fuller), che come sempre trova la maniera di intrometteresti ed insidiare la vita del figlio. Questa volta la donna sembra essere guarita dalle sue numerose manie e turbe mentali, tanto da riuscire ad attrarre e ad intrecciare una relazione sentimentale con Eric, il capostipite della famiglia Forrester. Durante un viaggio a Monaco Steffy sorprende Quinn ed il nonno Eric scambiarsi effusioni davanti ad un albergo e questo la sconvolge molto. Questa situazione mette in crisi la coppia, in quanto l'unico requisito cardine del loro rapporto era la promessa fatta da Quinn al figlio, sul fatto che non si sarebbe mai intromessa nella vita di Steffy e della sua famiglia. Questa situazione potrebbe creare forti speranze di un futuro riavvicinamento tra Steffy e Liam Spencer, che sono stati precedentemente allontanati proprio dalla Fuller, che aveva sequestrato il ragazzo per consentire al figlio di riuscire a conquistare la giovane Forrester. Alla Spencer Bill, che continua a ricordare i bei momenti trascorsi con Brooke (della quale è ancora innamorato), incontra la moglie Katie per stabile gli accordi del divorzio. Alla presenza del fido socio e legale Justin, Bill consegna a Katie un generoso accordo di divorzio, che prevede la condivisione di tutti i beni dell'uomo e una generosa buonuscita della somma di cinquantamila dollari. Alla Forrester Creation intanto lo stilista Thomas sta provando alcuni abiti con la modella Sasha e il confronto tra i due porta ad importanti riflessioni. Thomas conferma l'indiscrezione che Duglas è stato concepito in una folle notte d'amore con Caroline, e non è quindi figlio di suo padre Ridge. Quest'ultimo e Caroline sono in fase di separazione, tanto che madre e figlio si sono allontanati per un periodo dalla città, ma Thomas confessa di amare la madre di suo figlio e spera di creare una famiglia con lei. Sasha prende l'occasione per strappare una promessa allo stilista legata anche alla sua travagliata situazione di figlia abbandonata dal padre. Fa promettere al ragazzo che comunque vadano le cose non faccia mai mancare a Duglas la figura e l'amore di un padre, ma Thomas la rassicura sul fatto che non aveva nessuna intenzione di farlo, visto quanto ama suo figlio. In un altro ufficio dell'azienda Forrester Ridge rivela a Brooke di aver scoperto la relazione del padre con Quinn Fuller. I due si dimostrano molto preoccupati da questa situazione, visti i trascorsi della donna e visto che in concomitanza di questo rapporto Eric ha intenzione di riprendere il controllo dell'azienda. Ridge ha in mente una strategia per preservare la sua azienda da questo pericolo e vuole coinvolgere Katie (sorella di Brooke e moglie di Bill Spancer), forse per cercare di utilizzare le quote che ha lo Spencer nell'azienda Forrester. Brooke telefona alla sorella proprio mentre è in procinto di firmare l'allettante accordo per il divorzio proposto dal marito, chiedendole di raggiungerla subito alla Forrester, ma visto l'ostilità tra le due Katie è un pò titubante. Ridge prende in mano il telefono è prega in maniera concitata Katie di raggiungerli immediatamente per preservare il suo futuro e quello di suo figlio, così la donna donna lascia la Spencer senza firmare l'accordo. La puntata termina con l'immagine di Bill che con espressione sognante pensa ancora alla sua amata Brooke, quindi aspettiamo le prossime puntate per vedere se questa storia d'amore tormentata avrà finalmente un lieto fine e se Quinn Fuller riuscirà a creare nuovi problemi in casa Forrester. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI BEAUTIFUL IN ONDA IERI, 20 FEBBRAIO.

