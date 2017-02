Belen Rodriguez / La sorella Cecilia sente ancora Stefano De Martino (oggi, 21 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ: CECILIA PARLA DEL RAPPORTO CON STEFANO DE MARTINO (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati ormai da dicembre 2015, ma almeno la showgirl argentina si è rifatta decisamente una vita. Questo però non impedisce alla sua famiglia di continuare a vedere l'ex cognato, al quale vuole ancora molto bene. Questo è il caso, infatti, di Cecilia Rodriguez che, dopo tanto parlare sulle sue relazioni con Stefano, ha interrotto il silenzio con un'intervista al settimanale Vero: "Con Stefano ho mantenuto ottimi rapporti, è il papà di mio nipote e non ho certo divorziato da lui. L'unica cosa che conta è che Belen sia felice, io non entro nel merito delle sue storie d'amore". Delle affermazioni che promettono di interrompere qualunque altra speculazione sul loro rapporto, oggetto di moltissimi gossip negli ultimi mesi. Che ne penderà però Belen del rapporto di Cecilia con Stefano? La showgirl e il ballerino sono in rapporti civili ma non strettissimi...

BELEN RODRIGUEZ IN GIRO PER IL MONDO CON ANDREA IANNONE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez è sempre più felice con Andrea Iannone, il suo nuovo fidanzato, e si diverte ad andare con lui in giro per il mondo. La showgirl argentina continua a postare scatti di loro due in paesi ogni volta diversi: spesso in compagnia di Santiago, spesso anche da soli, alloggiano ogni volta in resort a cinque stelle dotati di ogni comfort. Dall'Australia alle Maldive, Belen non si sta facendo mancare proprio nulla! La showgirl ha, come al solito, postato recentemente una foto che è stata nuovamente oggetto di polemiche: assonnata e in costume da bagno, tutti hanno però notato che le labbra di Belen sono enormi, ancora più del solito. Subito è piovuta una pioggia di critiche da tutte quelle persone che ogni giorno vanno sul suo profilo a commentare: c'è chi l'ha criticata insultandola, chi le ha consigliato di dare risalto alla sua bellezza naturale. Voi cosa ne pensate?

