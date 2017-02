CAROVANA DI FUOCO/ Su Iris il film con John Wayne e Kirk Douglas

CAROVANA DI FUOCO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Carovana di fuoco è il film in onda su Iris oggi, martedì 21 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere western dal titolo originale The War Wagon. Un classico film americano del 1967 diretto dal regista Burt Kennedy, che è un vero e proprio guru del genere. La pellicola vanta un cast stellare composto da artisti di assoluto valore e molto amati, come John Wayne, Kirk Douglas, Bruce Dern, Howard Keel e Keenan Wynn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CAROVANA DI FUOCO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Taw Jackson (John Wayne), abile pistolero che a seguito di una severa punizione della giustizia, ha trascorso gli ultimi tre anni della sua vita in prigione. Taw però da sempre si è ritenuto innocente e non ha mai tollerato di aver dovuto scontare ingiustamente questo periodo di detenzione così lungo. Questi sentimenti, uniti ad un profondo spirito di vendetta, lo invogliano a far ritorno nella sua città in quanto vuole vendicarsi di un certo Frank Pierce (Bruce Cabot), ed ossia l’uomo che è stato la causa della sua rovina. Pierce infatti è un abile e truffaldino proprietario terriero che prima ha ideato false accuse per costringere Taw alla prigione e poi è entrato nella sua proprietà impossessandosi, sia del ranch che della miniera. Tuttavia, Pierce viene a sapere che Taw è stato scarcerato e temendo una sua possibile vendetta, pensa di anticiparne le mosse facendolo battere con uno dei suoi scagnozzi. Si tratta di un pistolero molto esperto di nome Lomax (Kirk Douglas). Le cose però non vanno come Pierce aveva previsto, in quanto Taw riesce a trovare un accordo con Lomax per fargliela pagare al proprietario terriero. I due allora decidono di rapinare una diligenza blindata al cui interno c’è un prezioso e cospicuo bottino, ed esattamente tutti i guadagni di Pierce in oro. Il piano è quanto mai ardito, quindi Lomax e Taw comprendono di aver bisogno di ulteriori forze per riuscire a portare a casa il colpo, così i due si accordano anche con un pellerossa con il quale poi dovranno spartire il bottino. Dopo aver fatto ogni cosa utile affinché il colpo riesca, i tre uomini sono pronti a dividersi l’oro, non prima però di aver dovuto affrontare tutta una serie di sviluppi poco positivi.

© Riproduzione Riservata.