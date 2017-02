CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: AZZURRA RIUSCIRÀ AD ADOTTARE EMMA? (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Che Dio ci aiuti 4 si prepara a sparare le ultime cartucce: nonostante l’addio di molti dei protagonisti e l’arrivo di nuovi volti, gli ascolti della fiction non ne hanno risentito e Che Dio ci aiuti è andata avanti a gonfie vele, raccontando le storie del Convento degli Angeli Custodi. I due pilastri della serie rimangono comunque i personaggi di Suor Angela di Azzurra Leonardi, ed è proprio su quest’ultima che sono puntati gli occhi del pubblico della prima rete nazionale, in attesa degli ultimi due episodi. Finalmente, dopo aver rinsaldato il rapporto con la figlia Emma, la Leonardi è arrivata ad una decisione netta: ha intenzione di adottarla. Azzurra, come abbiamo visto, ne ha parlato anche con Riccardo, ma gli scogli da affrontare non sono pochi: bisogna rivolgersi ad un tribunale, passare un periodo di osservazione con una psicologa e affrontare tanta, tanta burocrazia. Senza dimenticare che, a cose fatte, Azzurra non potrà continuare a tenere nascosto ad Emma che è davvero lei la sua madre biologica. Le anticipazioni in merito all’ultima serata in compagnia con Che Dio ci aiuti annunciano che Emma avrà qualcosa da perdonare alla Leonardi: si tratterà proprio di questa confessione?

