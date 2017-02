CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?/ Su Tv8 il film con Hugh Grant e Sarah Jessica Parker, alla regia Marc Lawrence (oggi, 21 febbraio 2017)

CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Che fine hanno fatto i Morgan?, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 21 febbraio 2017 alle ore 23.15. Una pellicola conosciuta anche con il titolo Did You Hear About the Morgans? Il film è stato prodotto durante l’anno 2009 ed è stato diretto dal regista Marc Lawrence. I generi a cui appartiene l’opera in questione sono sicuramente la commedia, il drammatico e il sentimentale. I protagonisti della vicenda narrata vengono interpretati da Hugh Grant e da Sarah Jessica Parker, che per il suo lavoro viene nominata per i razzie award come peggiore attrice protagonista. In generale si può dire che il film abbia ricevuto critiche perlopiù negative. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film si concentra prevalentemente sulla vita di due persone apparentemente normali, ossia l’avvocato di nome Paul Morgan e l’agente immobiliare Meryl Morgan. La loro vita lavorativa sembra essere piena di successi professionali, portando la coppia ad avere un successo davvero notevole. Mentre per quanto concerne la vita sentimentale dei coniugi Morgan si può dire che le cose non vanno come devono andare, infatti la coppia sembra essere in crisi a causa del fatto che vi sono delle difficoltà per poter avere finalmente un figlio e per i continui tradimenti perpetrati da Paul. La situazione non sembra migliorare, per questo motivo sarà proprio Paul ad organizzare una specie di cena per poter chiedere perdono alla moglie in maniera consona. La cena andrà nel migliore dei modi, ma una volta usciti dal locale avranno la spiacevole esperienza di assistere ad un omicidio. Diventati testimoni oculari del fatto, l’FBI decide che è più sicuro per i coniugi Morgan esser protetti dall’agenzia mediante l’ingresso nel programma di protezione testimoni fino a che il killer non verrà assicurato alla giustizia. In questo modo la coppia viene costretta ad abbandonare la propria vita normale per essere catapultata in una piccola città del Wyoming, dove si conduce uno stile di vita decisamente diverso rispetto a quello di New York. Inoltre, per poterli proteggere al meglio, il loro cognome verrà cambiato in Foster, mascherando così la loro identità. Per questo motivo i Foster cercheranno in tutti i modi di abituarsi al nuovo ritmo imposto, praticando le poche attività permesse come spaccare legna, tiro con l’arco e correre in mezzo alla natura. Inoltre, durante questo periodo i due avranno modo di iniziare a parlare dei loro problemi e delle insicurezze riguardanti l’avere un figlio o meno, riappacificandosi in modo serio. Purtroppo però Meryl farà un grosso errore, ossia effettuare una telefonata non autorizzata, che metterà sulle sue tracce il killer, desideroso di eliminare i testimoni che possono incriminarlo per l’omicidio commesso. Durante l’ultimo giorno di permanenza dentro la piccola città i Morgan avranno un litigio, e con questo pretesto resteranno lontani dallo sceriffo della cittadina, che aveva il compito di proteggerli. Il killer avrà la possibilità di assassinare la coppia, ma verrà fermato prontamente dai cittadini, ormai divenuti veri e propri amici dei Morgan. Una volta messo in prigione il criminale la coppia può tornare tranquillamente a New York e a vivere la propria vita normale, riuscendo a superare anche tutte le incertezze nell'avere un figlio, divenendo finalmente genitori.

© Riproduzione Riservata.