DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: i giornalisti Massimo Giannini e Massimo Franco in studio (oggi, puntata 21 febbraio 2017)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: MASSIMO FRANCO E MASSIMO GIANNINI - Giovanni Floris condurrà un nuovo appuntamento con DiMartedì oggi, 21 febbraio 2017: il conduttore, su La7, darà spazio a tutti i più recenti dibattiti a tema politico, economico e sociale; e come sempre all'interno del suo studio non mancheranno ospiti e personalità pronti ad intervenire. Come si legge sulla pagina Facebook ufficiale del programma, a DiMartedì faranno capolino i giornalisti Massimo Franco e Massimo Giannini. Il secondo è piuttosto noto, dal momento che in prima persona si è trovato alla guida di talk show delle reti generalista (l'ormai concluso Ballarò su Rai 3). Massimo Giannini è un noto editorialista di Repubblica, ma ha collaborato anche con Il Sole 24 Ore e La Stampa, e ora è spesso ospite sulle frequenze di La7. Massimo Franco, di Roma proprio come Giannini, è una delle firme de Il Corriere delle Sera, ma ha collaborato anche con Il Giorno, Avvenire e Panorama: all'attivo Massimo Franco ha anche diversi premi, tra cui il Premiolino (vinto nel 2001 e nel 2014), ma anche il Premio Ischia in qualità di giornalista dell’anno per la carta stampata, e il Premio letterario Boccaccio. Non resta che sintonizzarsi su La7 a partire dalle 21.10 per scoprire quali saranno i temi e gli argomenti al centro della serata di DiMartedì.

