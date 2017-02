Diletta Leotta erede di Ilaria d'Amico?/ La signora di Sky la gela: "tante come lei"

Ilaria D'Amico, la conduttrice di Sky Sport parla della possibile gravidanza con Gigi Buffon e di Diletta Leotta - In occasione della presentazione della nuova serie Disney dedicata al calcio, Ilaria D'Amico, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato dei suoi progetti per il futuro, di Buffon, di Diletta Leotta e molto altro. È però col gossip che la conduttrice di Sky parte e, in particolare, con quello riguardante la sua presunta gravidanza: "Io e Gigi Buffon abbiamo già dei figli e tutti maschietti. Non siamo ancora riusciti ad organizzare una squadra di calcetto, ci stiamo organizzando ma non nel senso che sono incinta, anche se secondo i giornali ormai lo sono da 4 anni circa - ironizza la D'Amico, che rivela - Direi proprio che per ora siamo molto contenti così, non abbiamo in progetto di allargare la famiglia". Nessun bebè in arrivo quindi per una delle coppie dello sport più paparazzate degli ultimi mesi, visto quello che svela la conduttrice nel corso dell'intervista. Ma dal gossip su di sè si passa a quello su una delle sue colleghe più note, Diletta Leotta, e anche in questo caso la D'Amico ha le idee ben chiare.

Ilaria D'Amico, Diletta Leotta sarà la sua erede? "Ce ne sono tante come lei a Sky" - Quando infatti si chiede ad Ilaria quale sia il suo pensiero riguardo le tante discussioni sorte sull'abito della Leotta al Festival di Sanremo e, più in gerale, a questo tipo di critiche, la D'Amico risponde: "Io mi stupisco ancora che si parli tanto di questi temi, mi stupisco si dibatta così tanto delle scelte di una ragazza giovane di come porsi, cosa indossare. La credibilità nasce da quello che si fa, quindi sei credibile o no a prescindere da come sei vestita. Ricordo ancora che molte volte nelle interviste mi è stato fatto notare di fare cose così credibili ma col tacco 10, e quindi? Questi temi insomma non li ho mai sposati e anzi credo che le persone siano e rimagano credibili per quello che fanno, per quello che dimostrano nella loro professione". Ma dall'abito a Sanremo, l'attenzione si sposta poi su un altro aspetto: "Diletta Leotta mia erede? Lei è un'erede in un mondo di eredi, nel senso che ci sono nel mondo di Sky e di SkySport una quantità di professioniste attrezzate, belle e capaci di un talento naturale che mi rende veramente orgogliosa" conclude Ilaria D'Amico.

