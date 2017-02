Eva Grimaldi e Imma Battaglia / Sorpresa in diretta: il messaggio della compagna (oggi 20 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Eva Grimaldi commossa in diretta: arriva il messaggio di Imma Battaglia (oggi 20 febbraio 2017) - Chi è Battaglia? È questa la domanda che tutti si sono posti quando, nella scorsa diretta dell'Isola dei Famosi, Eva Grimaldi, salutando Nathalie Caldonazzo appena eliminata dal televoto, le ha poi chiesto di salutare appunto "Battaglia". È così sorto il mistero su chi fosse la persona citata dall'attrice, se si trattasse magari di Daniele Battaglia, noto figlio di uno dei Pooh nonchè inviato nella social room dell'Isola o, magari, di Imma Battaglia. Quest'ultima infatti è la compagna di Eva Grimaldi e il mistero è stato risolto proprio nel corso della diretta di questa sera, quando Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un video che ha avuto proprio come protagonista la "misteriosa" Battaglia. "Eva hai creato un casino con questa Battaglia! Tutti a chiedersi chi fosse, se si trattasse di mio nipote Daniele Battaglia o se fossi io, Imma Battaglia... credo proprio che il saluto fosse per me! Scherzi a parte sei fortissima, continua così!": queste le parole con le quali Imma Battaglia ha salutato Eva Grimaldi che non è riuscita a trattenere le lacrime.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Eva Grimaldi in lacrime: la parole su Imma Battaglia e il duro retroscena dal passato (oggi 20 febbraio 2017) - "Scusate ma a me le lacrime escono così" ha allora dichiarato l'attrice, scherzando sulla facilità con cui riesce a piangere di fronte a tutto. La sensibilità dell'attrice è infatti nota a tutti e oggi, durante la sua nomination, Eva ha dichiarato di aver anche avuto un'infanzia abbastanza complicata che l'ha però portata ad essere forte e non arrendersi: "Non so se si sa ma quando ero piccola ero dislessica. - ha dichiarato Eva in diretta - Con l'aiuto di mia mamma, a scuola, sono passata ad una classe superiore, per me è stato difficile mettermi in pari ma mi sono impegnata molto e ce l'ho fatta!" ha così svelato commossa. Eva Grimaldi ha dichiarato di aver apprezzato davvero molto la sorpresa della sua Imma "Avevo davvero bisogno di sentire la sua voce, la voce delle persone a cui tengo" ha consì concluso dopo la nomination.

