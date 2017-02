FEDERICA PELLEGRINI E FILIPPO MAGNINI / La foto: di nuovo insieme, innamorati sulle spiagge di Miami

FEDERICA PELLEGRINI E FILIPPO MAGNINI, LA FOTO: I DUE STANNO DI NUOVO INSIEME, INNAMORATI SULLE SPIAGGE DI MIAMI (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - La storia d'amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è ripresa alla grande. Nel prossimo numero di 'Chi' in edicola domani ci saranno le foto in esclusiva di Federica Pellegrini e Filippo Magnini nuovamente innamorati sulle spiagge di Miami, dopo le voci di una crisi e di una separazione. I due sono sempre rimasti amici, anche dopo la crisi cominciata subito dopo Natale. "Io e Filo stiamo cercando di ricucire il nostro rapporto, tra mille difficoltà, ma speriamo che torni tutto a posto" le parole di Federica Pellegrini ai microfoni di 'Chi' dopo un periodo di gelo in cui Filippo Magnini aveva anche festeggiato il compleanno da solo senza la nuotatrice. Ora i due sembrano più innamorati che mai, le incomprensioni sembrano essere ormai passate e Filippo Magnini e Federica Pellegrini sembrano essere nuovamente attivi sui social, dove si scambiano 'like' come prima e commenti come se nulla fosse successo.

