Fabrizio Corona / Tra minacce e sfortuna, sarà Belen Rodriguez a salvarlo? (oggi, 21 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA: BELEN RODRIGUEZ LO SALVERÀ DAL CARCERE? (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona è ancora in carcere in attesa di processo, e in sua difesa ha chiamato 190 testimoni, che dichiareranno come la provenienza dei suoi guadagni sia sempre stata lecita. Tra questi c'è anche Belen Rodriguez, che è stata con Fabrizio Corona dal 2009 al 2012, e sua sorella Cecilia, che testimonieranno per il periodo dei tre anni in cui hanno avuto a che fare con lui. Che sia proprio la showgirl argentina a poter salvare il suo ex fidanzato? I due non si sentono più ma, nonostante tutto, Belen è sempre stata legata a Fabrizio, al quale vuole ancora molto bene. Per questo si è più volte spesa dicendo parole di conforto nei suoi confronti e parlando spesso di lui durante le interviste ai rotocalchi - forse anche questo è un modo per non farlo dimenticare e per far sì che la memoria di Fabrizio Corona rimanga viva a livello mainstream.

FABRIZIO CORONA MINACCIATO PER VILLA RODRIGUEZ (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona è stato molto innamorato di Belen Rodriguez in passato, tanto da voler comprare addirittura un locale e chiamarlo Villa Rodriguez, in onore della fidanzata. Qualche giorno fa il manager dei Vip, Paolo Barbieri, è andato in trasmissione a Storie Vere per raccontare un brutto episodio che qualche anno fa ha visto coinvolti lui e Fabrizio Corona: "Era il periodo in cui la storia d’amore tra Corona e Belen finiva sistematicamente sulle copertine di tutte le riviste italiane, era la coppia più seguita e amata del mondo dello spettacolo. Fabrizio aveva deciso di dedicare proprio a lei questo club. Fabrizio veniva tutte le settimane a Piacenza per visionare la location, eravamo pronti ad aprire quando la polizia postale intercettò una busta indirizzata a entrambi con all’interno due proiettili. In una lettera c’era scritto: “Se aprite il locale questi due proiettili saranno per voi”. Inizialmente Fabrizio si disse convinto a proseguire, poi però decidemmo di desistere".

