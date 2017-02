Federico Piccinato / Uomini e Donne, la reazione alla scelta di Sonia Lorenzini e un inevitabile dubbio

Federico Piccinato, la reazione alla scelta di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne e un dubbio inevitabile - Una scelta molto particolare quella di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne e che ha probabilmente sorpreso e non poco Federico Piccinato. La tronista, di fronte alla dura reazione avuta da Emanuele Mauti nel corso della puntata andata in onda ieri, ha deciso di seguirlo e, per paura di perderlo ha poi annunciato il suo ritiro. Ma ecco il colpo di scena davanti a tutti, rivali di Emanuele compresi: il corteggiatore rientra alle sue spalle, la abbraccia e arriva il bacio appassionato con tanto di petali rossi che cascano dal cielo. Un vero colpo di scena soprattutto se si pensava al fatto che l'interesse per Emanuele da parte di Sonia è finora apparso inferiore rispetto a quello per Federico Piccinato, che la tronista non ha eliminato nonostante le voci di un accordo tra loro e le tantissime critiche ricevute. Ecco perchè il primo ad essere apparso abbastanza stupito in studio è stato proprio il discusso corteggiatore.

Federico Piccinato, sarebbe stato lui la scelta di Sonia Lorenzini se non ci fossero state le voci di un "accordo"? - Inevitabile pensare che se non fosse scoppiato il caso "accordo" con Federico Piccinato le cose per Sonia potrebbero essere andate diversamente. È Infatti lo stesso corteggiatore "non scelto" a dichiarare, subito dopo la visione del bacio e della caduta dei petali, che la tronista è stata fortemente influenzata dalle voci sul suo conto. Queste l'hanno portata ad allontanarsi da lui e non vivere con serenità il loro rapporto che, magari, avrebbe potuto portare ad una conclusione differente. Questo ha portato la stessa Sonia, dopo la scelta, a decidere di avvicinarsi a lui e dargli alcune spiegazioni sulla decisione di lasciare tutto in questo modo per stare con Emanuele. Eppure non sono in pochi a credere che se Mario Serpa non avesse fatto quelle dichiarazioni qualche settimana fa, la scelta di Sonia Lorenizi, tra qualche settimana, sarebbe potuta essere proprio Federico Piccinato.

