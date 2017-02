Fedez / Spiega cos'è per lui l'amore, Chiara Ferragni è implicata in qualche modo? (oggi, 21 febbraio 2017)

FEDEZ SPIEGA L'AMORE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Fedez è fidanzato ormai da qualche tempo con Chiara Ferragni e la storia tra i due sembra andare a gonfie vele. Nonostante tutto il rapper è sempre stato fidanzato diverse volte con diverse ragazze diverse e ogni volta sembrava fosse vero amore, tanto che per questa sua caratteristica è stato anche preso in giro diverse volte dai suoi fan. Cos'è per lui l'amore? Lo ha spiegato in un'intervista al magazine Io Donna: "L’amore, come l’amicizia, è un legame che non si definisce. Se lo facessi, li collocherei in una dimensione. Il che significherebbe catalogarli, e quindi snaturarli.Nella mia situazione sono scettico, e preferisco circondarmi di vecchi amici che arrivano da lontano". Cos'è che invece lo rende una persona felice? " Mi rende felice sapere di aver contribuito a risollevare le sorti economiche della mia famiglia. E le piccole cose, naturalmente", ha detto Fedez.

FEDEZ SPIEGA L'AMORE. IL RAPPER AL CENTRO DI MILLE POLEMICHE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017)- Fedez è stato recentemente ancora una volta al centro di alcune polemiche: prima con il quotidiano Repubblica, che ha pubblicato una lettera nella rubrica di Concita De Gregorio dove una nonna si sfogava del fatto che Fedez non avesse voluto fare un autografo al nipote. Notizia subito smentita da Fedez, che anzi si è rivolto contro Repubblica dicendo che lui non aveva visto nessun bambino. Poi è stata la volta del senatore Carlo Giovanardi, che ha accusato lui e J-Ax di parlare a favore delle droghe, soprattutto dopo il suicidio del ragazzo a Lavagna. Fedez non ha risposto alla nuova provocazione del senatore: l'unica cosa che ha fatto è stata ritwittare il messaggio di una ragazza che aveva fotografato i biglietti del tuor di J-Ax e Fedez con scritto: "Chi non viene è Giovanardi". Che Fedez si stia stancato delle polemiche e abbia solo voglia di riposarsi un po'?

