Francesca Cipriani/ "Io amo Alberico Lemme: con la sua dieta raggiungerò la nona di décolleté senza la chirurgia plastica"

POMERIGGIO CINQUE, Francesca Cipriani confessa il suo amore per Lemme e per il suo metodo dimagrante ed è polemica (oggi 20 febbraio 2017) - Un'altra puntata molto movimentata quella di Pomeriggio Cinque andata in onda oggi 20 febbraio 2017. Grande protagonista Francesca Cipriani che, tornando a parlare della decisione si aumentare il suo décolleté ha citato Alberico Lemme, svelando il suo amore per il farmacista tanto discusso e criticato. Dopo la prima parte come di consueto dedicata alla cronaca, Barbara D'Urso ha infatti dedicato la seconda parte all'argomento "dieta e chirurgia plastica". Tra gli ospiti in studio - oltre all'ex gieffina Mary Segneri, che si è da poco sottoposta ad alcuni interventi per migliorare il suo corpo, dimagrito di ben 62 chili - è arrivata in collegamento anche la prorompente Francesca Cipriani, sempre protagonista con il suo abbondante décolleté. La nota Pupa ha confermato la sua volontà di aumentare ancora il suo décolleté passando ad una nona misura, decisione molto contestata ed è qui che è spuntato nuovamente il nome di Alberico Lemme.

POMERIGGIO CINQUE, Francesca Cipriani fa discutere da Barbara D'Urso: "Grazie a lui potrei ottenere la nona di décolleté senza la chirurgia" - Il farmacista che continua a far discutere medici e non solo per il suo metodo dimagrante, ha invece la totale stima di Francesca Cipriani. "Io lo amo, sono sicura che con la dieta degli zuccheri di Lemme riuscirà a raggiungere la nona di décolleté senza ricorrere alla chirurgia plastica!" queste le parole con le quali la Cipriani ha lasciato senza parole gli ospiti in studio e la stessa Barbara D'Urso, che le ha simpaticamente risposto "E certo, perchè tu il bisturi non l'hai usato mai!" per poi mandare la pubblicità. Anche sul web non sono mancati i commenti, alcuni anche molto critici, sia sulla decisione della Cipriani di aumentare addirittura ad una nona il suo décolleté, sia verso la dieta di Alberico Lemme che, in questi mesi, ha sollevato polemiche e anche dedcisivi interventi da parte di organi addetti. Insomma, nel salotto del pomeriggio di Canale 5 non mancano di certo le sorprese.

