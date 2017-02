G.I. JOE - LA VENDETTA/ Su Rai 4 il film con Bruce Willis, Channing Tatum, alla regia Jon M. Chu (oggi, 21 febbraio 2017)

G.I. JOE - LA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 21 FEBRBAIO 2017: IL CAST - G.I. Joe - La vendetta, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 21 febbraio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola dai generi azione, avventura e fantascienza che è stata prodotta da una collaborazione tra USA e Canada nel 2013 per la regia di Jon M. Chu. Il titolo originale del film è G.I. Joe 2: Retaiaton ed è il seguito del primo capitolo intitolato G.I. Joe – La nascita dei Cobra. Nel cast figurano Bruce Willis, Channing Tatum, Dwayne Johnson, Adrianne Palicki e Ray Park. Il film ha un soggetto tratto dai personaggi creati dalla Hasbro con sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

G.I. JOE - LA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 21 FEBRBAIO 2017: LA TRAMA - L’organizzazione terroristica conosciuta con il nome di Cobra sembra essere stata debellata grazie alla squadra speciale dei G.I. Joe i cui membri sono stati così astuti da distruggerla. Ma in realtà quello è una distruzione solo apparente, ma il gruppo dei G.I. Joe non lo sa ed intanto si dedica ad altre attività in giro nel mondo. Ad esempio il capitano Duke Hauser (Channing Tatum) viene messo al comando di un gruppo di soldati tra cui Lady Jaye (Adrianne Palicki), il maggiore Roadblock (Dwayne Johnson), Mouse (Joseph Mazzello) e Flint (D.J. Cotrona) ma nessuno di loro sa che Zartan (Arnold Vosloo) ha in realtà preso il posto del Presidente degli Stati Uniti assumendo le sue sembianze. Per questo motivo il presidente americano (Jonathan Pryce) si trova suo malgrado ad essere il protagonista principale di questo complotto che l’organizzazione dei Cobra è riuscito a mettere in piedi. Così la squadra dei G.I. Joe viene in qualche modo attirata in quella che si rivela essere una vera imboscata in cui quasi tutti perdono la vita, riescono infatti a salvarsi in pochi. Si scopre che la strage è stata voluta dal presidente americano ma in realtà si scopre essere Zartan che ha in mente un geniale piano che gli permetterà di far arrivare i Cobra direttamente alla Casa Bianca. L’obiettivo principale dell’organizzazione terroristica è entrare in possesso di tutte le principali armi di distruzione nucleare che ciascuna grande potenza mondiale possiede per rimanerle completamente in assenza di niente così da colpirle con delle armi di distruzione completamente nuove. È proprio in questo momento che quel che rimane del gruppo dei G.I. Joe deve provare ad usare tutte le armi che ha a proprio vantaggio per cercare di far fallire il piano dei Cobra e semmai provare anche ad allearsi con i propri storici nemici pur di sventare la pericolosa minaccia.

© Riproduzione Riservata.