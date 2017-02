GIMME DANGER/ Da oggi al cinema il film diretto da Jim Jarmusch (21 febbraio 2017)

GIMME DANGER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (21 febbraio 2017) - Oggi, martedì 21 febbraio esce nelle sale cinematografiche italiane il film documentario Gimme Danger diretto dal regista americano Jim Jarmusch che ne ha curato il soggetto e la sceneggiatura. Il film è distribuito dalla BIM e dalla casa cinematografica della Nexo Digital, ha una durata complessiva pari a 1 ora e 50 minuti ed il montaggio è stato realizzato da Affonso Concalves in collaborazione con Adam Kurnitz. Nel cast tante persone comuni e personaggi del mondo della musica come Iggy Pop che recita nei panni di se stesso.

GIMME DANGER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (21 febbraio 2017) - Il film narra la storia della band americana, The Stooges ed in particolare di Iggy Pop descrivendone le fasi tutte le fasi della carriera della bad passando dal declino fino alla loro ascesa. Tutto ha inizio in Michigan, è il 1967 e precisamente il giorno di Halloween. La band statunitense segna proprio quel giorno il debutto su di un palco della locale università. Il lato rock degli Stooges viene immediatamente notato ed apprezzato sin da subito, inoltre a far scalpore è il loro modo di fare i concerti usando atteggiamenti provocatori, spesso anche oltraggiosi tanto che i loro concerti diventano dei veri show. Il loro modo di fare musica e di raccontarla diviene un punto di riferimento per tutti i giovani di quel periodo che sono inclini alla stessa rottura degli schemi che la band statunitense descrive nelle proprie canzoni. Inizia per gli Stooges e per tutti i suoi componenti, Iggy Pop, Ron Asheton, Dave Alexander, Scott Ashetone il chitarrista James Williamson una serie di successi sanciti con l’incisione di tre album di grande impatto come The Stooges, Fun House e Raw Power. Tuttavia nello stesso momento cominciano i primo problemi per la band a causa dell’uso di stupefacenti che giorno dopo giorno compromise sempre di più le performance della band a tal punto da interrompere i loro live. Le case discografiche iniziano a disinteressarsi di loro sia per i loro seri problemi che per le scarse vendite. Tuttavia però man mano che passeranno gli anni l’importanza della loro musica crescerà sempre di più divenendo dei veri precursori del punk rock degli anni seguenti lasciando alle band successive una cospicua ed importante eredità.

GIMME DANGER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (21 febbraio 2017) - Il film racconta di fatto la vita e le vicende che hanno caratterizzato l’ascesa sulle scene musicali di tutto il mondo degli Stooges e di Iggy Pop. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes e vede la partecipazione del leader del band anche come voce narrante. La regia di questo film è stata affidata al regista americano Jim Jarmusch che è anche un ottimo sceneggiatore, compositore, attore e produttore. Tanti sono stati i film di cui si è occupato tra cui ricordiamo Stranger than Paradise – Più strano del paradiso, Dead Man, Mystery Train – Martedì notte a Memphis, Solo gli amanti sopravvivono, Daunbailò e Ghost Dog – Il codice dei samurai.

