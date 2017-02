GIULIA ADRAGNA/ Premiati Oleifici Barbera: la nipote del Boss si fa largo tra i dipendenti (Boss in Incognito 2017, oggi 21 febbraio)

GIULIA ADRAGNA, PREMIATI OLEIFICI BARBERA: PROTAGONISTA LA NIPOTE DEL BOSS, ECCO CHI È (BOSS IN INCOGNITO 2017, OGGI 21 FEBBRAIO) - Giulia Adragna è la protagonista del quinto episodio del docu-reality di Rai 2 Boss in Incognito 4. Giulia Adragna è la nipote di Manfredi Barbera, erede di una delle più evolute aziende olearie del panorama internazionale, e cioè i Premiati Oleifici Barbera. Manfredi Barbera è molto conosciuto dai suoi dipendenti, e proprio per questo ha deciso di affidare il ruolo di Boss alla nipote. La Adragna è esponente della quinta generazione della storica famiglia Barbera: la giovane si è laureata in Lingue e Letterature Straniere e dopo 5 anni trascorsi a Londra, nel 2005, ha deciso di rientrare in Sicilia dalla famiglia, per seguire la sezione export dell'azienda guidata dallo zio. La ragazza ha iniziato come segretaria, ma è riuscita nel giro di poco tempo è riuscita a scalare i vertici dell'azienda e oggi guida l'Ufficio Commerciale Estero. Giulia, nel corso del quinto appuntamento con Boss in Incognito, si troverà faccia a faccia con mansioni faticose, come la raccolta a mano delle olive e la pulizia delle cisterne: come se la caverà?

GIULIA ADRAGNA, PREMIATI OLEIFICI BARBERA: UNA STORIA DI GENERAZIONI E QUALITÀ (BOSS IN INCOGNITO 2017, OGGI 21 FEBBRAIO) - Giulia Adraga si è camuffata per incontrare i dipendenti all’interno dello stabilimento di Custonaci, in provincia di Trapani. La famiglia Barbera ha contribuito a diffondere in tutto il mondo la reputazione e il gusto dell'extra vergine siciliano con i suoi Oleifici. La domanda dell'olio extravergine da parte dei mercati internazionali cresce costantemente, ed è annoverata tra il meglio della produzione “Made in Sicily". I Premiati Oleifici Barbera vantano una clientela sparsa in 50 Paesi in tutto il mondo, e affondano le loro radici alla fine dell’800, quando i fratelli Lorenzo e Vincenzo hanno fondato la prima fabbrica alle porte della città di Palermo. Sarà proprio Lorenzo Manfredi, dopo essere stato eletto deputato alla Camera nel 1910, a lasciare le redini degli Oleifici al figlio, che oggi viene ricordato come Manfredi senior. L’attuale proprietario, di quarta generazione, porta il nome del suo precedessore. Fu proprio Manfredi senior ad introdurre nel settore oleario le bottiglie di vetro, che oggi tutti utilizzando: il Manfredi attuale, invece, ha scelto di dedicare il primo olio denocciolato al figlio, chiamandolo “Lorenzo n°5”. Anche Giulia Adragna fa parte di questa grande famiglia: come se la caverà a Boss in Incognito?

