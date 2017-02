HELL’S KITCHEN USA 15/ Anticipazioni puntata 21 febbraio 2017: Buzz Aldrin ospite, due personalità d’eccezione agli chef table?

HELL'S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: BUZZ ALDRIN OSPITE - Torna Gordon Ramsay sul piccolo schermo di Sky Uno: stasera, martedì 21 febbraio 2017, andranno in scena due nuovi episodi di Hell's Kitchen USA 15, e come di consueto si partirà con la classifica sfida Team Challenge. L'obiettivo dello chef è quello di migliorare la comunicazione tra i concorrenti, che devono affrontare insieme diversi servizi: per questo, farà attaccare sulla schiena di ognuno la ricetta che dovranno realizzare, e solo gli altri potranno consigliare dunque come procedere, riuscendo a leggere le spalle. La squadra migliore potrà concedersi qualche mojito, mentre i peggiori avranno solo zuppa di teste di pesce e tanti ingredienti da preparare per il servizio che li aspetta. Al rientro, tutti conosceranno l'ospite d'eccezione del servizio, Buzz Aldrin: la brigata blu se la caverà decisamente meglio, arrivando a concludere anche il servizio della fallimentare brigata rossa. Pronti per nuove sfuriate dello chef Ramsay?

HELL'S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: L'ANATRA PROTAGONISTA - Gordon Ramsay sarà pronto a mettere nuovamente alla prova i suoi chef nel quarto episodio di Hell's Kitchen USA 15 che verrà trasmesso stasera su Sky Uno. Il Team Challenge vedrà protagonista l'anatra, non certo semplice da cucinare, e le difficoltà si faranno ancora maggiori quando i concorrenti scopriranno che a giudicarli e a dare un punteggio saranno nientemeno che i loro diretti avversari. Alla fine, come sempre, una delle squadre si godrà una meritata ricompensa (su uno yacht per Santa Monica), gli altri dovranno pulire le anatre per il servizio della sera e mangiare panini, ancora a base di anatra. Il servizio si dimostrerà, come sempre, tostissimo a Hell's Kitchen USA 15, tanto più che agli chef table saranno presenti due ospiti d'eccezione...

