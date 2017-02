I FANTASMI DI PORTOPALO / Anticipazioni seconda e ultima puntata: Saro e la famiglia vengono presi di mira (oggi, 21 febbraio 2017)

I FANTASMI DI PORTOGALLO, ANTICIPAZIONI SECONDA E ULTIMA PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: GUAI PER SARO - Beppe Fiorello è pronto a tornare su Rai 1 stasera, martedì 21 febbraio 2017, con la seconda e ultima puntata de I fanstami di Portopalo. Abbiamo visto che i pescatori del paesino siciliano, tutti d’accordo, hanno rinunciato a comunicare i loro orribili e tragici ritrovamenti in mare, per la paura di perdere l’unica attività che deva loro sostentamento. Ma la coscienza di Saro Ferro, alla fine, è esplosa ed è arrivata a parlare: dopo aver preso contatto con il giornalista Giacomo Sanna (Giuseppe Battiston), tutta la verità è pian piano venuta a galla, con malcontento di tutti quei pescatori che - fino ad un attimo prima - pensavano di avere stretto un patto di silenzio, che fosse per la vita. Come rivelano le anticipazioni, nessuno ci metterà molto a capire chi è stato a parlare: proprio Saro aveva sottolineato più volte che si trattava comunque di persone che avevano sogni e delle speranze, prima di trovare la morte nelle acque del mare. I cittadini di Portopalo inizieranno a prenderlo di mira: nell’incipit del secondo appuntamento in programma in prime time, lo vedremo speronato da due motociclisti. Per poco non perderà la vita finendo di sotto alla scogliera, e gli attacchi non finiranno certo lì…

I FANTASMI DI PORTOGALLO, ANTICIPAZIONI SECONDA E ULTIMA PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: LA FAMIGLIA DI SARO FINISCE IN MEZZO - Non sarà solo Saro Ferro a ‘pagarla’ per aver parlato a Portopalo: tutta la famiglia del pescatore verrà letteralmente presa di mira dal resto dei cittadini nel secondo appuntamento con I fantasmi di Portopalo: i loro sogni verranno ostacolati, persino la professione della moglie di Saro - Lucia (Roberta Caronia) - sarà a rischio. Qualcuno, infatti, sembra volere che la professoressa venga allontanata dalla scuola e dagli alunni. La bella Meri, che sogna di fare l’attrice, verrà accusata di essere stata favorita proprio grazie alla - forse troppo sciolta - parlantina del padre, che avrebbe venduto la storia della tragedia di Portopalo per cercare di favorirla nella sua presunta ascesa. Le donne di casa Ferro sono forti, e anche Meri ormai è grande: ma il giovane Emanuele come reagirà quando sarà proprio il parroco ad allontanarlo dalla sala parrocchiale? È proprio lì che Emanuele si trova insieme ai suoi amici per coltivare la grande passione che ha per la musica. Saro, visto e preso atto di quel che sta succedendo, proporrà alla moglie di andarsene, ma troverà davanti a sé un miro di determinazione. Quello che stanno facendo è giusto, e bisogna sempre che ci sia spazio per la verità. Saro e la famiglia, dunque, decideranno di rimanere.

I FANTASMI DI PORTOGALLO, ANTICIPAZIONI SECONDA E ULTIMA PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: FORTUNATO INCONTRA UN ALTRO SUPERSTITE - Ci sarà spazio anche per il personaggio di Fortunato nel finale di questa miniserie. Sanna, il giornalista a cui Saro ha chiesto aiuto, sta cercando farsi autorizzare le spese per poter ritrovare il delitto della nave che è affondata nel 1996. Nel frattempo, procedendo con l’inchiesta, rintraccia anche un altro sopravvissuto di quella terribile notte. Il primo è appunto Fortunato, il ragazzo che Saro Ferro ha salvato tra le acque e che ha provato a ricostruirsi una vita in Sicilia. Il secondo giovane si chiama Shakoor, e vive nel Centro Italia: Fortunato e Shakoor avranno modo di incontrarsi, riuscendo a ricomporre alcuni tasselli. I due ricorderanno di essersi conosciuti proprio sulla barca che avrebbe dovuto portarli in Sicilia: il particolare della maglietta di Baggio non passerà inosservato, e insieme faranno memoria dell’orrore, delle grida di paura e della morte che hanno visto quella notte.

© Riproduzione Riservata.