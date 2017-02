I FANTASMI DI PORTOPALO/ Replica e riassunto prima puntata 20 febbraio 2017: come vederla in video streaming su RaiPlay

I FANTASMI DI PORTOGALLO, REPLICA E RIASSUNTO PRIMA PUNTATA 20 FEBBRAIO 2017 - La fiction Rai I fantasmi di Portopalo, interpretata da Beppe Fiorello, narra la vicenda di un terribile naufragio avvenuto la vigilia di Natale del 1996. Ieri sera, lunedì 20 febbraio 2017, è andata in onda la prima puntata. La storia inizia con il protagonista principale, il pescatore Saro Ferro, che durante una normale battuta di pesca in un'uscita con la sua nave intravede qualcosa in mezzo al mare. Dopo essersi accorto che si tratta di un giovane ragazzo dai lineamenti indiani, si avvicina e riesce a prelevarlo, mettendolo in salvo. Il ragazzo non è affatto messo bene, ha bisogno di essere ricoverato d'urgenza ma poi si riprenderà completamente grazie alle cure tempestive, con Saro Ferro che andrà a trovarlo spesso durante la convalescenza. Intanto, un altro pescatore scopre un corpo che rimane impigliato nelle reti. Decide di portarlo a terra e si tratta anche stavolta di un migrante, che in questo caso però è morto. La Capitaneria non può far altro che sequestrare l'imbarcazione, dovendola sottoporre a tutti gli accertamenti del caso. Inizia quindi la discussione che sarà il tema cardine della fiction, ovvero se si debba denunciare l'accaduto rischiando di far chiudere la pesca in quell'area, con evidenti ricadute sull'economia del paesino. I pescatori sono riuniti in un consorzio il cui presidente propone un rimborso ai pescatori danneggiati. Però i pescatori si aiutano a vicenda e decidono di far continuare a lavorare colui che è stato penalizzato dal sequestro della barca. Si innesca un meccanismo in cui, quando poi verranno ritrovati altri corpi, si preferirà tacere. Addirittura il parroco viene a conoscenza della storia e il velo di silenzio tuttavia rimane, nonostante che si tratti del naufragio di quasi 300 persone, un fatto gravissimo. I pescatori votano all'unanimità di non dire niente e di gettare i corpi ripescati a mare, proprio per salvaguardare la pesca, unica fonte di reddito per il paese. Saro Ferro è l'unico che si mostra palesemente titubante, proprio perché ha visto direttamente il ragazzo che è stato messo in salvo. Per tutta la puntata rimarrà la domanda sulla legittimità di gettare i corpi a mare, con il conflitto tra lavoro e umanità che resta intorno alla vicenda. Il ragazzino ripescato da Saro Ferro verrà preso in simpatia dai pescatori di Portopalo e ribattezzato Fortunato, proprio per la sorte, che almeno con lui è stata benevola.

I FANTASMI DI PORTOGALLO, REPLICA E RIASSUNTO PRIMA PUNTATA 20 FEBBRAIO 2017: SARO FERRO SI DECIDE A PARLARE - Passano gli anni e nel 2001 Saro Ferro decide di parlare. Si reca a Roma per accompagnare la figlia a un provino. Decide quindi di andare nella redazione de "La Repubblica", dove incontra un giornalista di nome Giacomo Sanna, interpretato da Giuseppe Battiston. Inizialmente il giornalista non si interessa alla questione, anche perché non conosce il pescatore e giudica le prove insufficienti, nonostante un documento d'identità ripescato da Saro Ferro che viene mostrato a testimonianza della realtà della vicenda. Il pescatore torna a Portopalo e riceve la telefonata del giornalista che decide di interessarsi per approfondire, recandosi a sua volta a Portopalo. Ne esce un articolo di denuncia che fa scalpore e che provoca ritorsioni pesanti e minacce sul pescatore Saro Ferro. Il velo di silenzio si rompe…

