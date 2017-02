IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: una rivelazione per Germana. Anna Galiena dal set alla pista da ballo (21 febbraio)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E NEWS: UNA RIVELAZIONE INASPETTATA PER GERMANA, FOTO. ANNA GALIENA PASSA DALLA FICTION ALLA PISTA DA BALLO DI BALLANDO CON LE STELLE - Una nuova puntata de “Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo” ci attende domani sera su Canale 5 e una delle protagoniste dell’episodio sarà Germana, interpretata da Anna Galiena, che dopo aver vissuto tanti anni sotto le stesso tetto di Francoise vedrà succedere tra loro qualcosa di incredibile, complice un film strappalacrime e una bottiglia di vino. Per Germana sarà una rivelazione inaspettata e proprio di questa si parla in un post di Ares Film, società produttrice della fiction, che ci mostra la Galiena sul set in uno scatto tratto dall’episodio (clicca qui per vederlo): “Germana deve fare i conti con una rivelazione decisamente inaspettata…”. Nel frattempo i fans di Anna Galiena si preparano a vederla sotto altre vesti. L’attrice sarà infatti una delle concorrenti della dodicesima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show per vip dedicato al ballo che tornerà su Rai Uno sabato 25 febbraio 2017. Il partner dell’attrice romana sarà il ballerino Simone Di Pasquale, che da undici edizioni fa parte del cast del programma condotto da Milly Carlucci. Per la Galiena si tratta invece della prima partecipazione ad un talent show: fino ad ora l’attrice ha infatti lavorato sul piccolo schermo solo in fiction e film tv.

