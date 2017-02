Il Segreto/ Anticipazioni 22 febbraio: Donna Francisca minaccia la felicità dei Santacruz

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 FEBBRAIO 2017: DONNA FRANCISCA MINACCIA LA FELICITA’ DEI SANTACRUZ – Il giorno del doppio matrimonio si avvicina. Luca e Sole, Severo e Candela, sono pronti a giurarsi amore eterno davanti a Dio. A minacciare la felicità delle due coppie, però, sarà ancora una volta Donna Francisca. Nella prossima puntata de Il Segreto, la Montenegro cercherà di scoprire il luogo della celebrazione dei due matrimoni. L’intento della signora di Puente Vejo è far saltare il tutto ma ci riuscirà? Il luogo scelto dai futuri sposi, però, non è conosciuto da nessuno. Donna Francisca, però, abituata ad ottenere sempre ciò che desidera, è pronta ad utilizzare tutti i suoi mezzi per sabotare il matrimonio dei Santacruz. Ci riuscirà? Severo, nel frattempo, continua ad essere furioso con Don Hernando Dos Casas, reo di aver tolto l’acqua ai suoi stabilimenti. Per Don Hernando, dunque, la permanenza a Puente Vejo sta diventando sempre più complicata.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: E' IL GIORNO DEGLI ADDII AL CELIBATO - Il doppio matrimonio alla Miel Amarga si avvicina: i preparativi entreranno nel vivo nella puntata de Il Segreto in programma domani pomeriggio, nella quale Severo e Lucas saranno occupati nel loro addio al celibato. I due cognati festeggeranno alla locanda insieme ai loro amici, vivendo qualche momento spensierato in attesa dell'imminente lieto evento. Verranno quindi messi da parte per qualche ora i recenti dissapori tra Severo e Hernando, a causa della decisione di quest'ultimo di privare il vicino di casa dell'acqua per l'irrigazione. Mentre i futuri mariti si troveranno alla locanda, anche Sol e Candela organizzeranno una piccola festicciola tra di loro, parlando di argomenti leggeri, dopo tanti problemi. Sarà questa l'occasione per dimenticare la grande spada di Damocle relativa a Donna Francisca, pronta a tutto per causare nuovi problemi alla famiglia rivale. Sarà dunque restare in guardia, cosa si invenerà questa volta la ricca signora?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: SANTACRUZ VS DOS CASAS - Gli argomenti di discussione non mancheranno a Los Manantiales, tenuta nella quale si sono stabiliti Hernando, Beatriz e la nuova arrivata Camila. Quest'ultima cercherà di adattarsi al suo ruolo di moglie 'infelice', anche se potrà contare dell'amicizia della giovane Mella, con la quale giorno dopo giorno sarà sempre più vicina. Per quanto riguarda Hernando, susciterà la disapprovazione di Alfonso ed Elias quando deciderà di licenziare il nuovo capomastro senza neppure confrontarsi con loro. Tornerà di grande attualità il tema delle acque, che Dos Casas deciderà di deviare causando grandi problemi alla Miel Amarga. Severo sarà furioso con il nuovo vicino, ma nulla potrà quando Candela gli chiederà di non proseguire in questa diatriba, soprattutto tenendo conto dell'avvicinarsi delle nozze. A questo punto Santacruz, consapevole di dover partire molto presto per la luna di miele, deciderà di affidare ogni ulteriore dettaglio di questa vicenda al fidato Severo.

