IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole: Carmelo compie la sua vendetta contro il perfido Cristobal?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CARMELO INCASTRA CRISTOBAL? - Incredibili novità caratterizzano le puntate spagnole de Il Segreto nelle quali Severo è recentemente stato costretto a cedere tutti i suoi averi, compresa la Miel Amarga, al perfido Cristobal, figlio illegittimo di Salvador Castro. Per non avere ulteriori problemi, Santacruz ha quindi finto la sua morte (oltre a quella di moglie e figlio) e si è diretto nel paese ospitale di Lucas, dove si è stabilito in attesa di ricevere importanti notizie dal suo braccio destro. Nel frattempo Carmelo è rimasto a Puente Viejo, preparandosi a compiere la sua vendetta, aiutato dal caro amico Raimundo. La questione arriverà alla svolta nel corso delle puntate di questa settimana: le anticipazioni spiegano infatti che Carmelo porterà avanti il piano orchestrato in compagnia di Severo, incontrando di nascosto Raimundo per stabilire la prossima mossa. Ma proprio quest'ultimo verrà sorpreso in una circostanza non troppo chiara da Donna Francisca che, non consapevole dei rischi che lei stessa correrà, metterà in guardia il losco Cristobal. La verità verrà a galla, causando ulteriori problemi ai Sanzacruz?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FE' LASCIA PUENTE VIEJO? - La simpatica Fè ha grande spazio nelle puntate spagnole de Il Segreto nelle quali è stata recentemente protagonista della morte della gemella Caridad, che lei stessa ha dovuto uccidere per salvare Mauricio. Donna Francisca l'ha aiutata a nascondere il corpo della mal capitata, ma quello che in un primo momento sembrava un gesto generoso, potrebbe presto trasformarsi in un vero incubo. La Montenegro si troverà infatti in una posizione di forza nei confronti della sua domestica, disponendo di lei in tutti modi per ottenere i suoi loschi progetti. Le chiederà fedeltà assoluta, obbligandola ad allontanarsi da Mauricio: quest'ultimo presto verrà interrogato per scoprire i motivi del suo avvelenamento e nessuno dovrà sospettare del coinvolgimento di Fè e, di conseguenza, della matrona. Ma la situazione molto presto potrebbe avere uno sviluppo inaspettato portando all'uscita di scena, anche se solo provvisoria, della domestica. Sappiamo infatti che l'attrice Marta Tomasa Worner aspetta il secondo figlio da Jordi Coll, la sua fuga verrà giustificata con una fuga o con il carcere?

© Riproduzione Riservata.