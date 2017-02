Il Segreto/ Video replica puntata 20 febbraio: Hernando si scusa ma pensa alla prossima mossa contro... Severo!

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA PUNTATA 20 FEBBRAIO - Lunedì 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto Francisca Montenegro cercare di mettere i bastoni tra le ruote ai Santacruz, presentandosi nella tenuta dei nuovi potenti di Puente Viejo con in dono un regalo minaccioso. Francisca non sta facendo altro che incutere timore ai Santacruz in vista del doppio matrimonio, che unirà da una parte Severo e Candela, dall'altra Lucas e Sol. Le due coppie riusciranno a sposarsi? Intanto contiua a tenere banco lo strano comportamento di Hernando, il nuovo personaggio destinato a stravolgere le dinamiche all'interno del piccolo paese di Puente Viejo. L'uomo ha ingaggiato un suo amico per mettere in ginocchio, economicamente parlando, la famiglia Santacruz, ritenuta da Hernando come la colpevole di quanto accaduto al Jaral. Peccato che Hernando non si scontri invece con l'unico reale nemico dei Mella, donna Francisca, fatto questo che appare molto strano ai telespettatori della soap, che temono una possibile alleanza tra Hernando e donna Francisca. Nel frattempo, Matias frugando all'interno della borsa del nonno, Raimundo Ulloa, ha scoperto una verità sconvolgente. Appartiene infatti a lui uno degli stampi per la fabbricazione di banconote false, chiaro segno della corrente a cui appartiene il vecchio locandiere. Raimundo è consapevole che questa non è la strada che Emilia, sua figlia, avrebbe voluto per lui, ma i suoi ideali sono nobili. L'uomo, anche nella puntata di ieri, ha cercato di spingere il giovane Matias dalla sua parte.

