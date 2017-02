Isola dei Famosi 2017 / Eliminato, nominaiton e pagelle: Simone Susnna delude, Samantha De Grenet tira fuori gli artigli. Top e flop

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ELIMINATO, NOMINATION E PAGELLE: RAZ DEGAN E SAMANTHA DE GRENET FRA I TOP - Si è conclusa ieri la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2017, un appuntamento che fra prove evolutive, polemiche e esclusioni più o meno inaspettate, ha visto tutti i naufraghi alle prese con le dinamiche di uno dei giochi più duri della tv. Tante le reazioni dei concorrenti di fronte alle sfide della serata, ma fra i migliori non possiamo non ricordare Raz Degan, che ha finalmente trovato la propria dimensione senza rinunciare alla collaborazione con gli altri naufraghi. Dopo le polemiche degli appuntamenti precedenti, il regista è pronto a volare in alto, ma fino a quando riuscirà ad avere la meglio? Tra i top della serata anche Moreno, che ha reagito nel migliore dei modi di fronte al video di Malena e Simone Susinna senza far trapelare tutta la sua delusione. Viste le circostanze gli perdoniamo tutto, anche i suoi continui versi in rima. Assieme a lui, anche Samantha De Grenet, che vive la sua esperienza sull’isola nel migliore dei modi mettendo da parte tutte le lamentele, nonostante la difficile settimana appena trascorsa in compagnia dei mosquitos. Fra i migliori della serata, Eva Grimaldi, che ha ricevuto delle critiche molto pesanti da parte di chi l’ha accusata di recitare anche in Honduras, ma ha invece dimostrato più volte di non avere maschere e di dire sempre ciò che pensa al di là delle conseguenze. Ma anche Massimo Ceccherini merita un posto fra i top, se non ci fosse lui l’isola sarebbe di certo più breve, ma anche assai più noiosa. FLOP PER SIMONE SUSINNA E MALENA - Fra i peggiori di questa puntata, invece, ritroviamo Giulia Calcaterra, che ha dato vita a una polemica breve, ma non ha risolto i suoi contrasti con il destinatario delle sue critiche: Raz Degan. Dopo la collaborazione del passato, il loro rapporto si è rotto definitivamente? Tra i flop non possiamo non menzionare anche Malena, che si è recentemente fatta notare per la sua liaison con il rapper Moreno, ma non ha disdegnato la compagnia dell’affascinante Simone Susinna. Una strategia per farsi notare? Meritevole di un posto fra i peggiori, proprio Simone Susinna, che dopo settimane di diretta si è finalmente messo in mostra scagliandosi contro Raz Degan. Il suo sfogo tardivo non convince. Andrà meglio nella prossima puntata. Finisce tra i flop della puntata anche Nancy Coppola, che ha scelto di nominare Raz Degan senza un motivo in particolare ma semplicemente per il modo che il naufrago ha di comportarsi con gli altri. Un motivo un po’ debole che non ha convinto nessuno. Le bugie hanno le gambe corte? Per questa puntata, fra i peggiori anche Giulio Base: apprezzata la sua grande educazione, ma essere invisibili in Honduras non giova!

© Riproduzione Riservata.