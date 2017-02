Keanu Reeves / Al Policlinico Gemelli di Roma per la sorella: fan in delirio

Keanu Reeves al Policlinico Gemelli di Roma, sorpresa nella clinica romana: l'attore in visita per la sorella manda i fan in delirio - Cosa ci fa Keanu Reeves al Policlinico Gemelli di Roma? Una domanda lecita per chi, alcuni giorni fa, ha visto passeggiare per i corridoi dell'ospedale romano l'attore hollywoodiano e che trova risposta nel fatto che fosse andato a fare visita a sua sorella. Qualcuno avrà infatti pensato ad una bufala e invece una volta tanto la sanità italiana finisce al centro del mirino non per qualcosa di negativo, anzi. Keanu Reeves era al Policlinico Gemelli di Roma per andare a prendere la sorella che effettivamente risulta vivere a Capri. La donna pare sia stata ben una settimana nella nota clinica romana e, per la precisione, nel reparto di medicina interna e gastroenterologia. Durante questa permanenza, Keanu Reeves ha visitato più volte la sorella, senza negare ad aluno un sorriso, un selfie o un autografo. Dopo questa lunga degenza la donna ha potuto tornare a casa e pare abbia proprio approfittato del fatto che il fratello fosse in Italia per il Festival di Sanremo, di cui è stato graditissimo ospite.

