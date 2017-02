LA SPOSA FANTASMA/ Su La5 il film con Paul Rudd e Eva Longoria

LA SPOSA FANTASMA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La sposa fantasma è il film in onda su La5 oggi, martedì 21 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere commedia sentimentale che è stata realizzata nel 2008 per la regia di Jeff Lowell, tra gli attori che hanno svolto il ruolo di protagonisti troviamo Paul Rudd, Eva Longoria, Jason Biggs e Lake Bell. Il titolo originale del film è Over Her Dead Body. Eva Longoria, è l'attrice che da volto alla protagonista della storia, ed è anche modella e attivista statunitense ma di origini messiacane, conosciuta principalmente per la parte interpretata nella serie tv Desperate Housewives che gli fa guadagnare una candidatura ai Golden Globe per la migliore attrice in una serie commedia o miìusicale. Ma ora vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA SPOSA FANTASMA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Henry è un bellissimo ragazzo fidanzato da molti anni con Kate. Ad un certo punto, Henry decide di invitare la fidanzata ad un incontro romantico, per chiederle la mano. Nel corso dell'appuntamento, Henry dice alla sua compagna che ha deciso di sposarla e si inginocchia ai suoi piedi con un bellissimo anello. Kate è molto commossa dal gesto del suo uomo, e alla fine accetta la proposta di matrimonio. Passa il tempo e i preparativi per la cerimonia procedono a gonfie vele, senza alcun problema. I giovani innamorati sono sempre più emozionati al pensiero di poter finalmente coronare il loro sogno d'amore. Kate è un pò agitata, perchè sta preparando le sue nozze, stando attenta ai minimi particolari. La donna è una perfezionista e non vuole che qualcosa vada storto nel giorno più bello della sua vita. Arriva finalmente il giorno della cerimonia, Henry è bellissimo nel suo elegante vestito e la sua compagna non è da meno. Ma una tragedia impedisce ai due ragazzi di sposarsi, Kate passa vicino ad una statua di ghiaccio, che ha le sembianze di un angelo, in quel momento viene colpita dalla scultura e gravemente ferita non riesce a sopravvivere. Trascorre un anno e il ragazzo ha cercato di superare il trauma, dedicandosi con più decisione al suo lavoro di veterinario. Nonostante abbia cercato di distrarsi, il giovane è ancora depresso e non ha dimenticato Kate. Un giorno, la sorella Chloe va a trovare Henry nella sua abitazione, stanca di vedere il fratello ancora sofferente, la donna consiglia a Henry di chiedere aiuto ad una medium di sua conoscenza. Il veterinario all'inizio non accetta il consiglio della sorella, ma alla fine si rivolge alla sensitiva. La medium si chiama Ashley ed è una brava e bella ragazza. Dopo varie sedute, tra Henry e la sensitiva sembra scoppiare l'amore. Kate allora dall'aldilà si materializza in spirito e incomincia a dare fastidio ad Ashley. Il fantasma della donna perseguita la sensitiva, minacciandola che se non lascerà il suo uomo, le renderà la vita impossibile. La medium è l'unica che riesce a vedere l'ex compagna di Henry. All'inizio Ashley cerca di resistere alla presenza fastidiosa di Kate, ma poco dopo, esasperata, sceglie di interrompere il rapporto con Henry. Ad un tratto, Kate comprende che il suo amore ha bisogno di Ashley e di ricominciare a vivere, e quindi decide di sparire, lasciando in pace la medium. Henry e Ashley possono finalmente stare insieme e vivere la loro storia d'amore.

© Riproduzione Riservata.