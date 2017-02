MASSIMO CECCHERINI/ Il comico in nomination contro Raz Degan: le battute più irriverenti sui social (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 febbraio)

MASSIMO CECCHERINI, L'ATTORE TOSCANO IN NOMINATION CONTRO RAZ DEGAN: LE BATTUTE PIÙ IRRIVERENTI SUI SOCIAL - Sui social network, sono le battute di Massimo Ceccherini ad avere la meglio. Il concorrente dell'Isola dei famosi 2017, infatti, anche nella serata di ieri ha sorpreso tutto il pubblico di Canale 5 con delle battutine che hanno risollevato le sorti di una lunga serata che, dati alla mano, non ha di certo brillato in termini di ascolti. Ecco gli interventi più divertenti della puntata, puntualmente sottolineati dai suoi fan su Twitter: "Io penso che stasera ricevo le nomination pure dai concorrenti della scorsa edizione"And the winner is... #isola #Ceccherini", ha detto un utente, mentre poco dopo un altro ha ricordatola motivazione data dal concorrente nella nomination a Giulia Calcaterra:"In tutte le prove arriva sempre 2°,ora voglio vedere se con la nomination arriva 1°" #Ceccherini mi hai steso ahhha". Naturalmente, altri credono che sia un'ingiustizia avere due personaggi così importanti in nomination, e cerca di sottolineare questo aspetto del gioco e le conseguenze che l'usicta di uno dei due potrebbe avere sul reality. "Raz e il Cecca in assoluto le personalità migliori... tutti gli altri scialbezza infinita! #iostoconraz #isola #ceccherini". Massimo Ceccherini dovrà lasciare l'isola?

MASSIMO CECCHERINI, L'ATTORE TOSCANO IN NOMINATION CONTRO RAZ DEGAN: CHI AVRÀ LA MEGLIO? - Massimo Ceccherini si è ritrovato per la prima volta fra i concorrenti evoluti dell'isola dei Famosi 2017. È bene sottolineare che il concorrente, però non vanta meriti particolari. La dottoressa Tibi, infatti, rinunciando alla risoluzione del rompicapo ha dato la possibilità a tutti i naufraghi di questa edizione di riunirsi, di conseguenza per la prima volta dopo molte settimane Massimo Ceccherini si ritroverà a contatto con gli altri concorrenti, e di certo ne vedremo delle belle. Per lui, naturalmente, questa potrebbe essere l'ultima settimana di permanenza in Honduras, considerato che attualmente si trova in nomination assieme a Raz Degan. E a nulla è valsa la sua strategia di nominare assieme al regista israeliano Giulia Calcaterra, nella prossima settimana, infatti, il televoto deciderà chi fra lui e Raz Degan dovrà lasciare l'isola. Per sempre? Nessuno può dirlo. Ogni edizione è una sorpresa e Massimo Ceccherini è la chiara manifestazione che sull'isola tutto è possibile

© Riproduzione Riservata.