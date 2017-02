MASTERCHEF USA 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: PRIMA MYSTERY BOX PER I CONCORRENTI - Continua la corsa di MasterChef USA 7 sul piccolo schermo di Cielo: la scorsa settimana abbiamo visto comporsi la MasterClass della nuova edizione, e come di consueto, in prime time - oggi, martedì 21 febbraio 2017 - assisteremo alla prima Mystery Box dei 20 concorrenti che sono riusciti a superare le selezioni. Gordon Ramsay e Christina Tosi, i due giudici del cooking talent, partiranno immediatamente, senza sconti: gli aspiranti chef dovranno vedersela con una Mystery a base di patate, e il peggiore verrà mandato direttamente a casa, dopo pochissime chance di mettersi alla prova. Il migliore, invece, si guadagnerà un vantaggio da utilizzare durante l’Elimination Challenge e sopratutto l’immunità: i concorrenti di MasterChef USA si troveranno alle prese nientemeno che con una ricetta che porta la firma di Ramsay, e dovranno essere in grado di renderla al meglio, per non deluderne l’autore. Chi ci riuscirà e chi, invece, andrà incontro al disastro?

MASTERCHEF USA 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: PROVA IN ESTERNA CON MATRIMONIO - La serata in compagnia di MasterChef USA 7 su Cielo continua con la prova in esterna, che sarà molto particolare per due motivi: gli aspiranti chef, innanzitutto, saranno chiamati a cucinare per il pranzo di nozze di uno degli ex sfidanti della sesta edizione, Nick Nappi. Divisi in due brigate, cucineranno un antipasto a base di capesante e agnello, occupandosi del menù del matrimonio. Ma Ramsay e Christina Tosi hanno in serbo anche un’altra novità: non ci sarà nessun Pressure Test in seguito a questa prova in esterna, come solitamente avviene a MasterChef. I due giudici osserveranno ogni loro mossa e coloro che saranno ritenuti i peggiori in gara verranno passati al vaglio per decidere il terzo eliminato dell’edizione: il nervosismo volerà comprensibilmente alle stelle durante la preparazione, a chi toccherà lasciare le cucine di MasterChef USA?

