Magnamose tutto / Il Bagaglino torna in tv con Pamela Prati e Valeria Marini

MAGNAMOSE TUTTO, IL BAGAGLINO TORNA IN TV CON UNA SERATA SPECIALE - Abbiamo passato tante volte il sabato sera davanti alla tv per guardare il Bagaglino. Il programma che nel corso degli anni ha avuto sempre titoli diversi tra i più disparati, portava su Canale 5 e Rete 4 sempre la stessa formula. Balli, canti, imitazioni, esilaranti sketch e tanta satira, soprattutto politica. Solo tante le figure politiche finite sul palco del Bagaglino traendo spesso vantaggio da quella che all'epoca era una satira "pulita". Magnamose tutto è il titolo dello show che ci permetterà di fare un tuffo nel passato, proprio a quei tempi e in occasione dei 30 anni del bagaglino. Dalla meravigliosa cornice del Salone Margherita di Roma, Valeria Marini e Pamela Prati saranno in tv insieme ad alcuni imitatori e comici di spicco dello storico Bagaglino. Con la regia e la firma di Pier Francesco Pingitore, sul palco saliranno Martufello, Mario Zamma, Carlo Frisi, Demo Mura e Morgana Giovannetti. L'unico neo è che la puntata speciale dedicata ai 30 anni del bagaglino andrà in onda su Canale 5 ma in seconda serata Domenica 26 febbraio con il titolo "Magnàmose Tutto". Nella serata speciale, la satira politica sarà al centro di tutto soprattutto puntando sugli ultimi eventi ovvero l'elezione di Donald Trump, la bagarre romana con Virginia Raggi, Beppe Grillo e tante altre novità. Le padrone di casa sono le showgirl che negli anni si sono alternate sul palco del Salone Margherita e che per anni sono state definite "rivali" proprio per lo stesso motivo. Come andrà questa volta a Valeria Marini e Pamela Prati?

