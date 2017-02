Malena Mastromarino e Moreno? / Lei è "in astinenza": Vladimir Luxuria lancia la proposta su Raz Degan

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Triangoli e 'quadrilateri' amorosi in Honduras? Malena chiarisce (oggi 20 febbraio 2017) - La situazione si complica sull'Isola dei Famosi e non per liti o polemiche stavolta. Sono i flirt a sollevare il gossip in Honduras, in quanto negli ultimi giorni c'è stato più di un avvicinamento tra i naufraghi. Se è finalmente arrivato il primo bacio per Moreno e Malena, in assenza del rapper l'attrice si è avvicinata a Simone Susinna. Non sono mancate battute a luci rosse e allusive verso il modello che, tuttavia, sembra essere interessato a Giulia Calcaterra. Se quindi il trinagolo sembra ora diventare un possibile quadrilatero, nel corso della quarta diretta dell'Isola dei Famosi è arrivata una lunga serie di smentite. Malena ha smentito il possibile flirt sia con Simone che con Moreno, Simone ha invece dichiarato che è il suo intento è quello di farsi delle amiche per la prima volta nella sua vita e non trovare una nuova fiamma. Giulia, dal canto suo, parla di avvicinamento ma amichevole: possibile quindi si tratti davvero solo di questo?

ISOLA DEI FAMOSI, Malena "in astinenza": la proposta di Valadimir Luxuria su Raz Degan (oggi 20 febbraio 2017) - L'attrice a luci rosse, Malena Mastromarino, non nega di essere in "astinenza" e spera nell'arrivo sull'Isola di un "uomo vero". "Mettiti in fila" scherza Vladimir Luxuria che, al contempo, suggerisce a Malena di tentare con colui che è forse il più affascinante sull'Isola dei Famosi 2017: Raz Degan. "Non so, non lo conosco bene, non ho ben capito se sia single, non l'ho ancora inquadrato" risponde Malena, che non sembra tuttavia disdegnare la possibilità di approfondire la conoscenza con il selvaggio e misterioso attore e regista. È proprio lui ad aver attirato grandi polemiche nel corso delle ultime puntate ma anche colui che si è aggiudicato grande stima da parte del pubblico proprio per il suo essere senza peli sulla lingua. Che Malena provi davvero ad avvicinarsi a lui? Le cose inziano davvero a complicarsi ma, al contempo, a farsi davvero molto interessanti.

© Riproduzione Riservata.