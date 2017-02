Massimo Ceccherini / Eliminazione dall'Isola dei Famosi decisa a tavolino? Un indizio apre al dubbio

Massimo Ceccherini, sarà lui il prossimo eliminato dell'Isola dei Famosi? Una prova parla chiaro - Non sono mancate sorprese nel corso dell'ultima diretta del lunedì dell'Isola dei Famosi (che dalla prossima settimana passa infatti al martedì). Dopo aver scampato la sua prima nomination, Raz Degan è ripiombato al televoto e stavolta accanto al suo caro amico Massimo Ceccherini. Sembra tuttavia che l'attore, regista ed ex modella la scamperà di nuovo: ad anticiparlo è una locandina che svela come molto presto Massimo Ceccherini sarà presto impegnato a teatro. A partire da giorno 11 marzo, alle 21.00 Massimo debutterà infatti con 'Frankostein' al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme. E pare inoltre che non sia l'unica data prevista per il comico e attore che ha invece un calendario lavorativo davvero ricco per le prossime settimane. Dettagli che sollevano subito un grande sospetto: che Massimo Ceccherini sapesse già in partenza che non sarebbe arrivato alla fine dell'Isola dei Famosi?

Massimo Ceccherini lascia l'Isola dei Famosi la prossima settimana? Spuntano già impegni lavorativi - Nel corso delle ultime settimane, Massimo Ceccherini ha in più di un'occasione minacciato di andare via ma, ogni volta, è poi tornato sui suoi passi. C'è chi in queste settimane ha quasi ipotizzato che l'attore facesse di tutto per farsi nominare dai compagni, un'ipotesi che di fronte a tali prove potrebbe quasi assumere un senso. Inevitabile che si inizi a pensare ad un'eliminazione "programmata": a partire dall'11 marzo, come svela la locandina che lo vede protagonista, Massimo Ceccherini sarà impegnato con lo spettacolo Frankonstei, di cui è nota anche la trama: “Frankostein è la creatura. È stata richiamata in vita dal bis-bis-bis nipote del celebre scienziato Frankenstein non tanto per un bisogno di amore, ma per lasciargli in eredità la montagna di debiti che lo stava seppellendo. La nostra creatura contemporanea è costretta quindi a cambiare nome in Frankostein per nascondersi dai creditori". Come sarà spiegata questa particolare vicenda nel caso in cui Massimo abbandoni davvero l'Isola la prossima settimana?

