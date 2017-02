NATHALIE CALDONAZZO / Dall'Isola dei Famosi 2017 a Radio 105, cosa racconterà l'ex naufraga? (Oggi, 21 febbraio)

NATHALIE CALDONAZZO, DALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 A RADIO 105 - E' partita come una delle favorite alla finalissima di questa Isola dei Famosi 2017 ma così non è stato. La famosa, le fastidiose zanzare della zona e tutto quello che succede in Honduras l'hanno messa con le spalle al muro. Se a questo ci uniamo anche la sua rivalità con Samatha Degrenet. Le sue vere nemiche, però, alla fine sono state due nip di questa edizione ovvero la pornostar Malena e la cantante neomelodica Nancy Coppola. Nathalie Caldonazzo alza il velo sulla sua partecipazione al reality show di Canale 5 e lo fa con un esordio bomba nello studio ieri sera, di ritorno dall'Honduras. La Caldonazzo è la seconda eliminata di questa edizione e una volta in studio ha subito ribadito il concetto che sono state proprio le due a farla uscire. Le polemiche non sono mancate così come il lieve rialzo degli ascolti che ieri hanno sfiorato il 20% di share, tutta opera di Nathalie e della scia di polemiche che si è portata dietro? La verità potrebbe arrivare oggi in studio a Radio 105 dove proprio l'ex naufraga è stata ospite di Daniele Battaglia con Costanza Caracciolo e Alan Caligiuri. Avrà rivelato qualcosa che non ha detto ieri sera durante la diretta di Canale 5? Sarà tornata sul suo rapporto con la pornostar Malena oppure si sarà resa conto di aver "straparlato" ieri sera dicendo di non aver avuto rapporti con lei proprio per via del suo lavoro?

