OROSCOPO / Paolo Fox, previsioni del giorno, oggi 21 febbraio 2017 su LatteMiele: Cancro, Acquario, Pesci, Gemelli e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DEL GIORNO OGGI 21 FEBBRAIO SU LATTEMIELE: - Ci attende un nuovo appuntamento con l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox e le sue previsioni "stellari" su tutti i segni dello Zodiaco. Che cosa ci diranno gli astri per oggi, martedì 21 febbraio? Il celebre astrologo trova lo spazio per approfondire le rivoluzioni dei prossimi giorni grazie alla Rubrica dedicata all'astrologia su Latte e Miele, dove ha condiviso con tutti gli appassionati le novità in merito alle sue previsioni. Il Sole entra infatti nei Pesci, regalando rivoluzioni su diversi fronti, anche in amore, dove alcuni potrebbero rivivere un ritorno di fiamma. La Luna invece sconvolge l'umore dell'Ariete, che non accetta più di sottostare ad alcune condizioni. i nati del segno devono fare intenzione a non tenere in piedi due storie contemporanementre, mentre lo Scorpione potrebbe aver trovato un nuovo partner solo per poter tenere occupata la mente. E mentre il Toro recupera, ma non per l'economia, i Gemelli dovranno fare ammenda riguardo ai loro errori.

TUTTI I SEGNI ZODIACALI Scopriamo di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - Oggi risente di una certa tensione che deriva direttamente dalla dissonanza della Luna. È un periodo rivoluzionario perchè non accetta più alcune condizioni. Oppure alcuni non accettano più che alcune cose che gli altri vorrebbero che l'Ariete facessero. In amore deve fare attenzione alle storie parallele, perchè questi 3 mesi possono mettere in discussione rapporti precari. Bisogna fare la scelta giusta: c'è confusione, agitazione e nervosismo. TORO - Da sabato inizia una fase di recupero per quanto riguarda i soldi e le questioni di lavoro. Nel corso delle ultime due settimane, alcuni potrebbero aver visto aumentare le spese. Chi ha un'azienda deve cercare di fare dei tagli e se c'è una collaborazione recente, i nati del segno potrebbero arrivare ad una revisione. Deve anticipare alcune richieste, anche se a livello sentimentale non è un periodo eccezionale. Per i nuovi amori bisogna aspettare, mentre bisogna evitare polemiche nelle storie di vecchia data. GEMELLI - Qualcuno ha investito in modo sbagliato le proprie energie ed ora potrebbe rivedere le proprie posizioni. Deve riconoscere i propri errori, soprattutto in amore. Tutte le situazioni che nascono in questo periodo non hanno un esito veloce. Qualcuno sarà attratto da una persona legata e vive un rapporto che non si sblocca, mentre alcuni dovranno occuparsi maggiormente della famiglia. CANCRO - Sente un profondo disagio perché vengono a mancare l'amore e la famiglia, non in quanto tale ma non sente il senso del gruppo, anche sul lavoro. I nati del segno non si riconoscono più in un certo ambiente e potrebbero vivere anche una crisi d'amore. Molta attenzione in questa giornata che può portare qualche momento di stanchezza che passerà, ma non deve fare passi falsi. LEONE - Sta conoscendo un periodo di grande forza in cui è possibile dimenticare il passato. Non deve essere troppo intollerante, soprattutto perché in questi giorni alcune persone hanno criticati i nati del segno per via del loro atteggiamento ostile. Forse gli altri non sbagliano. Ecco perché in amore potrebbe spiazzare persone che credono in lui, decidendo di troncare ogni rapporto. C'è anche una mediazione per chi ha una causa in corso da molto tempo. VERGINE - Negli ultimi mesi ha dovuto compiere una sorta di puzzle, mettendo ogni tassello al posto giusto. Non bisogna avere paura delle novità: è il momento giusto per darsi da fare per mettere in atto un progetto o qualcosa di utile. La situazione ora diventa importante. Mercoledì sarà una giornata importante. Rispetto a ieri, oggi c'è recupero psico-fisico. BILANCIA - Si trova in una condizione di agitazione. Alcuni progetti sono stati rimandati, saranno messi in cantiere tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo ed avranno anche un buon successo. Nonostante la concorrenza sarà spietata. Sotto l'aspetto sentimentale in questi giorni non tutti sono sereni e tranquilli. Alcune giornate funzioni ed altre, come quella di oggi, meno. La disorganizzazione potrebbe dare qualche problema sia in amore che sul lavoro. SCORPIONE - Può contare dal 18 su qualche momento di forza in più. Deve curare anche la forma fisica. Se un amore è importante o di vecchia data continua, mentre non ri registrano grandi nuovi amori. Qualche Scorpione potrebbe essersi illuso, anche appositamente per sfuggire da una relazione precedente e per occupare la mente. In questo modo i nati del segno trovano giustificazione per non cercare l'amore, scaricando la responsabilità sull'altro. Sentimenti in pausa di riflessione. SAGITTARIO - È il momento giusto per favorire alcuni progetti. Chi non vuole o non può farlo sarà molto agitato ed alcuni nati del segno potrebbero anche arrivare a perdere la pazienza. Deve dare spazio a quello che sente dentro, anche al desiderio di libertà. Fino a giovedì chi ha un'attività in proprio può guadagnare di più. Bella giornata quella di oggi, ma qualcuno ha già avuto una bella risposta ieri. In generale, è un periodo di rilancio in generale e da primavera ancora di più. CAPRICORNO - È una giornata a rallentatore, non ci sono appoggi in amore. Spesso in famiglia si discute e nel lavoro ci sono alcune situazioni che non permettono di migliorare. Non vede l'ora che arrivi aprile o maggio per ridiscutere un lavoro e forse prima di allora non si potrà discutere per via di un contratto ancoa in essere. Gli studenti, che vogliono iniziare qualcosa di nuovo, dovanno agire con cautela nei prossimi mesi. Discussioni nelle società e nei rapporti con gli altri. Attenzione nell'amore, dove il partner potrebbe essere meno convinto dei nati Capricorno. ACQUARIO - I nati del segno stanno cercando delle conferme in questi giorni. Qualcuno ha definito un rapporto d'amore, altri potrebbero iniziare a progettare una nuova vita. Meglio non mettersi nei guai frequentando troppe persone o dirigendosi verso chi è un po' troppo al di fuori della norma. Per chi ha trovato il partner giusto resta un ottimo periodo per convivenza e figli. PESCI - Il Sole è nel segno dei Pesci e nello specifico le giornate tra domenica 26 e martedì 28 saranno importanti. Datti da fare, perché è in arrivo una risposta o una proposta, entro la fine di febbraio. Meglio mettersi all'opera nei primi mesi di marzo, dove porebbe arrivare una bella notizia. Finalmente si possono aggiustare questioni di lavoro e c'è anche un ritorno di fiamma in amore per chi cerca un sentimento valido.

© Riproduzione Riservata.