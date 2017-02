Oroscopo / Branko, previsioni di oggi 21 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: Ariete vulnerabile, Acquario al top e...tutti i segni

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 21 FEBBRAIO - Nuovo appuntamento oggi, 21 febbraio 2017, con l'oroscopo "Branko e le stelle" su Radio Dimensione Suono 2. Nel consueto appuntamento 'caffè' l'astrologo ci sa scoprire la situazione astrale segno per segno dando a ciascuno i consigli giusti per affrontare le diverse situazioni. Vediamo quindi quali sono le previsioni dell'oroscopo di Branko per quanto riguarda amore, lavoro e salute.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 21 FEBBRAIO: I SEGNI DI FUOCO - L'Ariete è vulnerabile oggi, nelle attività, negli affari: un vero peccato perché in realtà il quadro astrale, grazie a Mercurio e Urano, sarebbe in sé favorevole. Possibili amori in ambito lavorativo. Il Leone subisce la sfida di Mercurio, ma ne può uscire, soprattutto se in corso ci sono affari con il Capricorno, in questa fase il partner ideale. La Luna aiuta davvero: i grandi manager del segno Leone oggi possono azzardare, osare, tentare il colpaccio su scala internazionale. Un Leone in affari 'no-limits'! La giornata del Sagittario è all'insegna dell'augurio: buona fortuna, non è il momento giusto per troppe cose, soprattutto le finanze, altalenanti; mantenete un piccolo tesoro di scorta ben celato, potrebbe essere la soluzione finanziaria dei prossimi giorni. Branko consiglia riposo: avete davvero bisogno di riposo, in amore siete ok, questo sì, ma un po' di relax arriva al momento opportuno.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 21 FEBBRAIO: I SEGNI DI ARIA - Per gli amici dei Gemelli la tempesta è in fase decrescente, oggi si placa tutto, sia le tensioni che la marea ormonale: è un 21 febbraio all'insegna del relax, della sintonia e si risolvono anche le piccole noie relative alla casa. Per la Bilancia arriverà nei prossimi giorni una scossa d'assestamento, ma non oggi. In questa fase trovate da soli gli assetti, meditando sulle vostre sorti, mentre gli astri arriveranno al momento opportuno. Avete Giove nel segno, un grande aiuto, ma potrebbe essere anche causa di tensione: attenzione a come vi atteggiate! Acquario sempre al top, dinamico e coraggioso: il quadro astrale, spiega Branko, prevede Ariete e Mercurio favorevoli per quanto riguarda il guadagno: siete al centro di un destino generoso, un vento che soffia impetuoso sul segno. Per tutti gli altri segni il consiglio in amore è quello di cercare proprio l'Acquario in questa fase splendida.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 21 FEBBRAIO: I SEGNI DI ACQUA - Per il Cancro oggi la Luna è negativa ma le doti dei nati sotto il segno aiuteranno a superare la fase non favorevole. Branko consiglia disciplina, autocontrollo, gestione delle cose e la giornata passerà senza lasciare strascichi. I nati sotto il segno dello Scorpione vivono la magia di un quadro astrale come da tanto non avevano. Soprattutto le donne Scorpione godono di una Luna anche indirizzata agli affari. Siete guerrieri in amore, nello studio, nel lavoro, è il vostro periodo, sfruttate il vostro fascino e conquistate la Terra, le stelle sono con voi! Per i Pesci, Branko 'ordina' di tirare fuori tutte le vostre ambizioni, con fiducia nei vostri mezzi, con impeto e un pizzico di spavalderia. Siete degli amanti profondi, non come il farfallone Acquario. Il vostro essere d'acqua vi porta alla profondità, agli abissi, ma dedicate le stesse qualità anche al lavoro, allo studio, siate aperti in più versanti che avete grandi qualità intrinseche!

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 21 FEBBRAIO: I SEGNI DI TERRA - Per il Toro ci sono notizie che giungono da lontano: rimanete in contatto con persone che vi mandano segnali, coltivate questi rapporti. Giove oggi è dalla vostra parte, ideale per le compravendite, gli affari, i contratti, ma in questo quadro prestate molta attenzione anche alla sfera familiare, un parente o un amico chiederanno la vostra vicinanza, concedetela! Per la Vergine tante coccole in famiglia, amore, amicizia. La Luna in Capricorno aiuta proprio la sfera affettiva ma una piccola spinta arriverà anche negli ambiti commerciali e professionali: profitti in arrivo grazie a Mercurio. Ma siate meno legnosi, Branko consiglia un po' di moto. Luna nel segno per il Capricorno: è una Luna che stimola la creatività, la fantasia, la razionalità ma profonda e che stimola anche ad affrontare le difficoltà, che supererete senza problemi. I nati sotto il segno devono avere fiducia ma il consiglio di Branko è anche quello di uscire dalla norma, di concedersi un viaggio, qualcosa che scompigli i capelli, almeno per un giorno.

