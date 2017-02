POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso: il caso Sara Scazzi e le diete. Che temi affronterà oggi, 21 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 21 febbraio 2017) - Barbara D'urso è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 anche oggi, martedì 21 febbraio 2017, insieme ad un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5. Tanti servizi interessanti hanno intrattenuto il pubblico del celebre talk show durante la giornata di ieri. In attesa di scoprire quali temi tratterà la presentatrice più tardi, diamo uno sguardo a come è andata. Il primo servizio riguarda il caso Scazzi: circa sette anni fa si è consumato l'atroce delitto di Sarah Scazzi, una quattordicenne pugliese uccisa per strangolamento. Proprio nella giornata di oggi la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Un'altra delle notizie che ha fatto scalpore negli ultimi tempi è quella riguardante la famosa web star "Maria di Trapani", conosciuta grazie alla serie web "Stranamuri Siciliano". Pare che la donna fosse vittima di maltrattamenti. La redazione ha raggiunto la donna nella sua attuale proprietà, Maria vive con i genitori e ieri si è espressa ai microfoni della trasmissione dell'ammiraglia Mediaset, raccontando quello che è successo. Un altro argomento riguarda un tema decisamente molto attuale: si parla di diete, del cambiamento che esse producono sul corpo delle donne. È il caso di Elisabetta, una donna che si è sottoposta ad un regime dimagrante, perdendo circa 60 kg. Tutto ciò potrebbe sembrare positivo, se non fosse che questa dieta le abbia lasciato il corpo devastato. Il repentino cambio di peso ha fatto in modo che la pelle cedesse, ciò ha generato dei turbamenti di tipo psicologico nella donna. Elisabetta non ha più il coraggio di uscire di casa, o di farsi vedere in costume a causa di questo inestetismo. C'è la probabilità che la donna si sottoponga ad un intervento di chirurgia estetica per rimuovere l'inestetismo, per cercare di ristabilire un nuovo equilibrio e ritrovare l'autostima perduta. Sulla scia di questo delicato argomento, va in onda il servizio dedicato a Francesca Cipriani ed i suoi consigli per eliminare l'adipe in eccesso su pancia e fianchi, in vista della prova costume dell'estate 2017. La tecnica riguarda una serie di massaggi basata sull'idratazione, coadiuvato dall'effetto del glicerolo.

