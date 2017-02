QUEL MALEDETTO COLPO A RIO GRANDE EXPRESS/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Ann Margret

QUEL MALEDETTO COLPO AL RIO DEL GRANDE EXPRESS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Quel maledetto colpo al Rio Grande Express è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 21 febbraio 2017, alle ore 16.50. Una pellicola di genere western dal titolo originale The Train Robbers, realizzata in America nel 1973 per la regia di Burt Kennedy, che ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti attori molto famosi come nel caso di John Wayne, Ann Margaret, Rod Taylor, Christopher George e Bobby Vinton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUEL MALEDETTO COLPO AL RIO DEL GRANDE EXPRESS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una donna di nome Lilly (Ann-Margret) che decide di far credere a tutti di essere Belinda, la moglie del defunto Matt Lowe, e cioè un rapinatore di treni che poco prima della sua morte era riuscito a fare un bel carico d’oro compiendo un cospicuo colpo sul famoso treno, Rio Grande Express. La donna ha un piano in mente, vuole recuperare l’oro che Lowe aveva ben nascosto e riconsegnarlo alla compagnia che gestiva i treni inoltre aveva desiderio di dare pace a suo marito conferendogli il giusto rispetto ristabilendo il suo onore. In realtà questo è quello che fa credere a un ex capitano dell’esercito, un certo Lane (John Wayne) e ai suoi compagni, ai quale la finta signora Lowe chiede aiuto promettendo anche loro una cospicua ricompensa se riusciranno a recuperare il cospicuo bottino pari a mezzo milioni di dollari. La banda si mette in viaggio alla volta del ritrovamento dell’oro, ma da questo momento iniziano tutta una serie di pericoli in quanto sulle loro tracce ci sono i compagni della banda di Matt Lowe anche loro interessati all’oro. Man mano che il viaggio prosegue, Lane inizia a maturare dei sentimenti per Belinda e a temere per la sua salvezza. Dopo una serie di fatiche finalmente tutti arrivano a destinazione, l’oro viene recuperato da una locomotiva, così si mettono subito in fuga per il viaggio di ritorno ma qui ricevono un’imboscata di alcuni compagni di Lowe. Tuttavia Lane e i suoi compagni riescono ad avere la meglio, la finta povera vedova Lowe viene accompagnata al treno con l’interno bottino in quanto Lane decide di lasciarle tutto per poterle permettere di vivere senza difficoltà economiche. Mentre però Belinda è partita con il sostanzioso bottino, Lane e gli altri incontrano un agente delle assicurazione che rivela loro che la donna è solo una truffatrice e che è riuscita a prendersi gioco di loro ottenendo tutto ciò che desiderava.

© Riproduzione Riservata.