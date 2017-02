Raz Degan/ Il regista in nomination con Massimo Ceccherini, ma il pubblico spera di vederlo in finale! (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 febbraio)

RAZ DEGAN, IN NOMINATION CON MASSIMO CECCHERINI: IL PUBBLICO SPERA DI VEDERLO IN FINALE: "LO TENIAMO LÌ FINO ALLA FINE!" (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 21 FEBBRAIO) - A molti telespettatori dell'Isola dei Famosi 2017 non è andata giù la nomination di Raz Degan, che al televoto con Massimo Ceccherini rischia di essere eliminato nella prossima puntata. Il pubblico crede infatti che il reality, senza Raz Degan sia privo di significato, soprattutto alla luce dei concorrenti che quest'anno popolano le bianche spiagge dell'Honduras. Ecco alcuni pareri condivisi nelle ultime ore sui social network: "Continuate a nominare Raz perché sapete che è il più forte... ma noi ve lo teniamo lì fino alla fine!", "Hanno tutti paura perché è molto forte. Gli altri sono tutti insignificanti e non si sa perché non vengano mai votati", "E così finì l isola di famosi, chi rimane sarà il vincitore, gli altri concorrenti non servono a niente hanno la coda tra le gambe", "Non capisco perché la produzione si vuole suicidare in ascolti facendo andare avanti delle nullità. SALVIAMO RAZ e mi dispiace per il Cecca". I telespettatori, quindi non hanno dubbi: sarà Raz Degan ad avere la meglio al televoto. Arriverà anche in finale?

RAZ DEGAN, IL NUOVO ATTEGGIAMENTO DEL REGISTA ISRAELIANO È FRUTTO DI UNA STRATEGIA BEN STUDIATA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 21 FEBBRAIO) - Raz Degan ha finalmente trovato la propria dimensione sull'Isola dei Famosi 2017 e, lontano dalle polemiche delle ultime settimane, è riuscito a stringere delle alleanze molto forti anche con i naufraghi con i quali in passato ha avuto dei contrasti molto aspri. Nella puntata di ieri, infatti, un rvm ha sottolineato come fra il regista israeliano e Moreno, dopo il litigio della puntata precedente, sia nato un rapporto di amicizia molto forte, definito da Alessia Marcuzzi quasi paterno. Si tratta di un'amicizia destinata a durare o è solo una strategia per arrivare in finale? Il nuovo atteggiamento di Raz Degan, se da una parte suggerisce che il concorrente ha finalmente accettato lo spirito dell'isola, dall'altra fa pensare che il suo ritrovato spirito zen nasca da una particolare strategia finalizzata ad avere la meglio sugli altri concorrenti. Ricordiamo che attualmente il regista israeliano è in nomination assieme a Massimo Ceccherini, uno dei concorrenti più forti di questa edizione. La sua permanenza in Honduras è a rischio?

