Rita Dalla Chiesa / Da Forum al "rivale" Torto o Ragione: la conduttrice passa alla Rai, ma spunta un dettaglio scomodo

Rita Dalla Chiesa, da Forum a Torto o Ragione: la conduttrice passa al rivale del suo ex programma con un ruolo tutto nuovo - Rita Dalla Chiesa sarà il presidente di giuria nel programma 'Torto o Ragione? Il Verdetto Finale' su Rai 1. Un vero e proprio colpo di scena per la conduttrice che da Mediaset passa alla Rai e va a prendere posto nello show che è proprio "l'antagonista" di Forum, programma che per molti anni lei stessa ha condotto. Lo show di Monica Leofreddi cerca infatti nuove strategie per innovare e sollevare gli ascolti dello show e Rita Dalla Chiesa potrebbe quindi essere la chiave di svolta. Come svela il portale Davidemaggio.it, il ruolo dell'ex conduttrice di Forum sarà "per dieci puntate a partire da lunedì 27 febbraio 2017, sarà quello di Presidente della Giuria Popolare, quella chiamata ogni giorno a decidere delle cause presentate in studio. Questo ruolo negli ultimi anni era stato affidato a rotazione ad uno dei membri della stessa ma in passato a fare da punto di riferimento c’erano proprio dei personaggi famosi, che poi parlavano con la conduttrice descrivendo umori e perplessità della giuria popolare. Ora cambia il format, mettendo tutto nelle mani della conduttrice".

Rita Dalla Chiesa, da Forum a Torto o Ragione: ma spunta uno scomodo dettaglio dal passato per la conduttrice - Rita Dalla Chiesa è pronta quindi ad approdare a 'Torto o Ragione? Il Verdetto Finale' su RaiUno, eppure come ricorda la fonte, c'è un dettaglio che fa storcere un pò il naso. Proprio la conduttrice, qualche tempo fa e durante la conduzione di Forum, fece notare che il programma, allora condotto da Veronica Maya, altro non era che la versione Rai, anzi, proprio la copia del suo. La fonte ancora aggiunge e svela un altro importante dettaglio riguardante l'arrico dell'ex conduttrice di Forum alla Rai: "Il tribunale televisivo dell’azienda pubblica, però, doveva essere in qualche modo nel destino di Rita Dalla Chiesa, perchè quando fu messo in atto il parvente restyling del programma, con il parziale cambiamento del titolo e l’arrivo di una nuova conduttrice, Endemol pensò proprio a lei per subentrare alla Maya, ma alla fine la spuntò Monica Leofreddi". Non ci resta che attendere l'esordio della Dalla Chiesa per scoprire quali sorti darà al programma di RaiUno.

