SPEED LOCK DATE, FESTE PER I SINGLE: ANCHE IN ITALIA LE SERATE CON "LUCCHETTO". ECCO COME FUNZIONA (POMERIGGIO 5, OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Quello dello Speed Lock Date è il fenomeno del momento: dopo il successo dello Speed Date, sbarca in Italia anche il Lock Date Party. Del nuovo gioco ha parlato oggi Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, dove è stato raccontato il nuovo modo dei single di "rimorchiare". Il Lock Date Party è una festa nella quale si possono conoscere nuove persone in modo facile e divertente: la differenza dal tradizionale Speed Date è che nel Lock Date si incontrano solo le persone ritenute già interessanti, quindi si può scegliere con chi prendere contatto e non c'è nessun cronometro che fissa i tempi della conversazione. Ma come funziona il Lock Date? A tutte le ragazze viene consegnato un lucchetto a combinazione, mentre ai ragazzi una combinazione numerica. I ragazzi cominciano la ricerca del lucchetto che corrisponde alla propria combinazione e quando si apre non solo parte la conversazione e quindi la conoscenza, ma si partecipa così ad un'estrazione grazie alla quale possono essere vinti dei premi.

SPEED LOCK DATE, FESTE PER I SINGLE: ANCHE IN ITALIA LE SERATE CON "LUCCHETTO". L'ANTI SAN VALENTINO (POMERIGGIO 5, OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Grazie allo Speed Lock Party a San Valentino hanno potuto festeggiare anche i single: l'evento è stato organizzato a Firenze da Speed Date. Il 14 febbraio, dunque, i single hanno potuto celebrare il loro status divertendosi e incontrando nuove persone. L'apertura di più lucchetti rappresenta, dunque, il pretesto per chiacchierare. Quando il ragazzo riesce ad aprire il lucchetto, riceve dallo staff una nuova combinazione per riprendere poi il gioco. Alla ragazza, invece, viene consegnato un nuovo lucchetto. In questo modo, dunque, i single non si fermano nella conoscenza, ma possono chiacchierare con più persone. Questo evento, però, viene organizzato al di fuori di qualsiasi ricorrenza in tutta Italia: Pomeriggio 5, ad esempio, è stato a Milano per scoprire nello specifico come funziona e per intervistare alcuni single. «Non ci sono aspettative, quindi si gioca e ci si diverte» ha dichiarato, ad esempio, una donna all'inviata del programma di Barbara d'Urso.

