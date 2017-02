STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Manchester city - Monaco, Supergirl II e The family man (martedì, 21 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, le reti del Biscione si presentano varie e ricche di programmi adatti a tutta la famiglia. Su Canale 5 c'è grande attesa per il match di Champions League che vedrà protagoniste il Manchester City ed il Monaco, in una sfida valida per gli ottavi di finale della competizione europea. Ma attenzione, non è l'unico programma della serata, per chi non ama il calcio Mediaset ha organizzato una serata più che confortevole, infatti continua nella programmazione con Italia 1 che trasmette una serie tv adatta anche ad pubblico giovane, il riferimento va a Supergirl II, dove non manca l'azione e la fantascienza. Rete 4 invece ha scelto un film dal genere commedia e lo stesso propone La5 ma con una trama diversa. Iris, Italia 2 e Top crime invece si dedicano alla fantascienza, al western e al poliziesco, infine, Boing propone il telefim per ragazzi The next step. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediast.

Su Canale 5, dalle 20.40, spazio allo sport con la visione in chiaro del match Manchester City-Monaco. A seguire una nuova puntata della trasmissione Matrix, condotta da Nicola Porro. Su Italia Uno dalle 21.10 verranno trasmessi i nuovi episodi di Supergirl II, telefilm ispirato alle avventure di Superman in versione femminile.

In seconda serata, dalle 23.50, i nuovi episodi di Gotham II, serie televisiva ambientate tra le strade della città di Batman. Rete 4, alle 21.15, trasmetterà il film commedia The family man, pellicola diretta da Brett Ratner ed interpretata da Nicolas Cage. La trama è incentrata su Jack Campbell che straordinariamente riuscirà a scoprire quale sarebbe stata la sua vita se 13 anni prima avesse intrapreso una scelta differente. A seguire, alle 23.50, verrà trasmesso il film comico Una donna per la vita con Maurizio Casagrande e Sabrina Impacciatore. La 5, alle 21.05, propone il film La sposa fantasma-Over her dead body, film commedia film con Eva Longoria e Paul Redd che narra la storia di Kate, sfortunata ragazza che perderà la vita nel giorno del suo matrimonio. Deciderà così di materializzarsi sotto forma di fantasma per ostacolare la nascente storia d'amore tra Henry, l'uomo con cui avrebbe dovuto sposarsi e Ashley una famosa medium. Su Mediaset Extra, alle 21.15, andrà in onda la replica della puntata di lunedì 20 febbraio del reality show L'isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.

Su Iris, dalle 21.00 spazio al grande cinema western con Carovana di fuoco. Su Italia 2 ancora grande cinema con il film fantascientifico, Atto di forza, diretto da Paul Verhoeven ed interpretato da Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Su Top Crime, dalle 21.15 verranno trasmessi due nuovi episodi del telefilm poliziesco The Mentalist III ed infine su Boing, dalle 21.10 spazio a The next step, telefilm canadese che narra le vicende di un gruppo di aspiranti ballerini all'interno di una scuola di ballo.