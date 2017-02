STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: I fantasmi di Portopalo, Boss in incognito e Cartabianca (martedì, 21 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, la programmazione Rai è come al solito ricca di eventi e trasmissioni che saranno in grado di intrattenere i telespettatori con un palinsesto che accontenta tutti i gusti. Tra i programmi più attesi della serata c'è senza dubbio il film I fantasmi di Portopalo, che andrà in onda su Rai 1. Il film è tratto dal romanzo di Giovanni Maria Bellu ed interpretato da Beppe Fiorello. Su Rai 2 invece, va in onda il reality Boss in incognito mentre Rai 3 propone un approfondimento giornalistico. Rai 4, Rai 5 e Rai Movie propongono invece dei film differenti tra loro, infatti, si va dall'azione alla commedia fino al drammatico. Infine Rai Premium manda in onda una serie tv. Dopo questa breve sintesi, passiamo al dettaglio della programmazione Rai.

Si parte proprio da Rai Uno, che dalle 21.25 propone la seconda parte de I fantasmi di Portopalo. Il film tratta il delicatissimo e più che mai attuale tema dell'immigrazione. A seguire, alle 23.20, andrà in onda il programma di approfondimento giornalistico Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Su Rai Due spazio alla trasmissione guidata da Nicola Savino, Boss in incognito, in cui un capo d'azienda si calerà nelle vesti di dipendente per un giorno al fine di osservare da vicino e da un nuovo punto di vista la sua attività imprenditoriale. Dalle 23.00 verrà trasmesso Sbandati, il varietà condotto dai comici partenopei Gigi e Ross. Su Rai Tre spazio all'approfodimento giornalistico di qualità con la trasmissione Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. A seguire, dalla mezzanotte, andrà in onda Tg3 Linea Notte. Su Rai 4 spazio al grande cinema con il film G I Joe La vendetta, film diretto da jon Chu ed interpretato da Dwayne Johnson e Bruce Willis, seconda pellicola cinematografica tratta dalla linea di giocattoli nota con il nome di GI Joe. Su Rai 5, dalle 21.15 andrà in onda il film comico Meduse, girato a Tel Avis e diretto ed interpretato da Shira Geffen. La pellicola rappresenta un ritratto fedele della realtà moderna dove ognuno di noi cerca di sopravvivere con qualsiasi mezzo. Su Rai Movie ancora cinema. Dalle 21.10 verrà trasmesso il film drammatico Bianca come latte, rossa come sangue. La pellicola parla delle storia d'amore tra due adolescenti, purtroppo ostacolata dalla terribile malattia della ragazza. Infine su Rai Premium spazio alla serie televisiva americana, Blue Bloods interpretata da Tom Selleck, Donnie Wahlberg e Bridget Moynahan.