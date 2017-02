STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Le regole del delitto perfetto, Private Eyes e Vikings (martedì, 21 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, il palinsesto della piattaforma satellitare di Sky, ha preparato per i suoi abbonati una programmazione variegata e ricca di molteplici scelte fra show sulla cucina e film di ogni genere, per non parlare delle serie tv, Sky offre le migliori, dalle ultime uscite fino alle creazioni più consolidate. Per quanto riguarda proprio le serie tv, la serata di Sky offre la scelta fra ben quattro di loro, tutte diverse. Ma senza allungarci troppo per l'introduzione, passiamo subito a svelare il dettaglio della programmazione di Sky.

Su Sky Fox alle ore 21, ci sarà l'undicesima puntata della terza stagione di Le regole del delitto perfetto, la fortunata serie di Shonda Rimes con protagonista la pluripremiata Viola Davis. La puntata si intitola Not Everything's About Annalise, Annalise Keating e i suoi allievi finalmente scoprono chi sia l'assassino che stavano cercando. Su Sky Fox Crime (ore 21) abbiamo invece Private Eyes, il primissimo episodio. Jason Priestley presta il volto ad un ex giocatore di hockey che diventa un investigatore privato. Delitti, crimini e rapporti sentimentali si avvicenderanno in questo nuovo procedural investigativo. Su Sky Atlantic abbiamo Vikings (ore 21.15). Siamo nel sesto episodio della seconda stagione e il coraggioso Horik ritorna a Kattegat, lì escogiterà nuovi modi per vendicarsi della vile offesa subita. Su Sky Fox Life alle 21, abbiamo una nuova serie tv che ha spopolato in America: Younger: primo episodio. La penna del creatore di Sex and the city, Darren Star, regala una nuova serie commedia, divertente e leggera su una quarantenne che cerca di fare la ventiseienne per ottenere un lavoro. Ma Sky offre ai suoi abbonati anche uno degli show di cucina più apprezzati, l'americano Hell's Kitchen USA. Va in onda il terzo episodio della quindicesima stagione, nel quale il temibile chef Gordon Ramsay dovrà valutare i candidati per il posto in un ristorante stellato. Come se la caveranno questa volta? La programmazione filmica è molto variegata e adatta a tutte le età. Per i più piccoli c'è Stuart Little 2 su Sky Cinema Family alle 21. È il seguito delle avventure di Stuart Little, il simpatico topolino che ama stare tra gli uomini. Un film divertente, che ancora una volta conferma la bellissima animazione che tanti premi ha fatto riscuotere al suo regista, Rob Minkoff. Su Sky Cinema 1 alle 21.20 abbiamo una simpatica e delicata commedia dal titolo Una notte con la regina, che racconta i fatti realmente accaduti l'8 maggio 1945. Quella notte le due principesse della Gran Bretagna, Elisabetta e Margaret, sgattaiolano fuori da Buckingham Palace e si uniscono ad una festa per celebrare la vittoria contro i nazisti. Su Sky Cinema Hits abbiamo Stregata dalla Luna, un film del 1987 di Norman Jewison, che vede una giovane e bravissima Cher (Oscar come miglior attrice protagonista) nel ruolo di una vedova alle prese con un amore clandestino.