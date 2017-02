STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone: oggi, 21 febbraio 2017, in onda in versione ridotta. Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 21 febbraio 2017) - Torna come sempre, oggi martedì 21 febbraio 2017, l’appuntamento con il Tg satirico Striscia la notizia. Alla guida il pubblico di Canale 5 ritroverà Ficarra e Picone, a partire dalle 20.20 circa, per lasciare spazio alla partita di Chiampions League Manchester City - Monaco. In attesa di scoprire che cosa accadrà, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Si comincia con Dario Ballardini che interpreta il leader della lega Nord Salvini: Ballardini inizialmente blocca il Minsitro Martina e poi Stefano Fassina di Sinistra italiana, per poi passare a lanciare i suoi strali sui cittadini romani. La puntata continua con la brava Chiara Squaglia, che a Pistoia rivolge nuovamente l'attenzione alla situazione che interessa il tribunale della città toscana, l’inviata ritorna nella sede dell’istituto giudiziario, e anche questa volta come nella puntata di ottobre, il servizio evidenzia la mancanza di sicurezza. Si arriva forse al servizio più atteso dai telespettatori in questa puntata, quello in cui Valerio Staffelli consegna il Tapiro D’oro a Renzi. L’ex presidente del consiglio nonché ex segretario del PD pur "attapirato" manifesta la sua simpatia, anche se riesce a svincolare dalle domande dell’inviato. Microfono a Pinuccio, che in provincia di Catanzaro mostra una situazione che interessa la città di Conflenti, piccola cittadina montana che nel piano di emergenza territoriale riporta il rischio naufragio. Esilaranti gli errori segnalati dai telespettatori, errori che interessano tutti i telegiornali nazionali, non ultimi il TG5, il TG1, altrettanto esilarante un discorso del Ministro degli esteri Alfano, che in un suo intervento pubblico ripete almeno una ventina di volte la frase "cessate il fuoco". Simpatica come al solito la rubrica "pasticcini dal web" con i telespettatori che assistono ad una disarmante risata di un bambino, e ad un incidente avvenuto ad un viaggiatore che doveva scendere da una cuccetta, ma che è rimasto incastrato per le mutande. Riccardo Trombetta torna a parlare dell’agenzia delle entrate: si passa poi a Jimmy Ghione che torna ad interessarsi della microcriminalità che imperversa nella metropolitana di Roma. Capitan Ventosa parla di truffe online relativamente ai frequenti furti d’identità, in questo caso l’inviato si reca da una persona che nel passato è stata di fatto oggetto di una truffa, truffa che continua dal dicembre del 2015. Ventosa fornisce alcuni utili consigli intervistando un esperto di sicurezza informatica. Striscia lo striscione di Militello come al solito fa ridere i telespettatori con immagini relative al mondo del pallone, belli i servizi e ancora più interessanti le varie rubriche.

