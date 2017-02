Supergirl 2/ Anticipazioni 2x08: Mon-El è davvero innamorato di Kara? Le parole di Eliza (puntata oggi, 21 febbraio 2017)

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: ELIZA, MON-EL È INNAMORATO DI KARA? - Il giorno del Ringraziamento è alle porte in Supergirl 2: Kara sarà però alle prese con una nuova minaccia. Il sangue che è stata prelevato all'eroina di National City nell'ultimo episodio della serie è servito a Cyborg Superman per entrare nella Fortezza della Solitudine e impossessarsi di un virus che Jor-El aveva progettato in caso di invasione: un virus un grado di uccidere tutti gli alieni, ad eccezione dei kryptoniani. Se da una parte Supergirldovrà ostacolare l'intento di Cybors Superman, dall'altra parte dovrà occuparsi anche dei festeggiamenti: per l'occasione anche Eliza farà capolino in città, e il suo arrivo non potrebbe essere più provvidenziale. Mon-El si comporterà in modo piuttosto ambiguo con la donna, suscitando le domande di Kara: Eliza sarà pronta a farle presente che agisce così perchè, in realtà, è innamorato di lei. Come reagirà Kara a questa supposizione della madre adottiva? Mon-El, inoltre, verrà infettato (ma non si ammalerà) dal virus rilasciato da Cyborg Superman, e Eliza si metterà il gioco per capirne di più. La puntata di Supergirl in programma stasera su Italia 1 lascerà spazio anche ad Alex, che confesserà alla madre tutte le ultime svolte nella sua vita amorosa, ricevendo in cambio un lungo abbraccio.

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il ottavo, dal titolo "Medusa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alex (Chyler Leigh) continua ad essere turbata dal rifiuto di Maggie (Floriana Lima), a cui riferisce invece che tutto proegue come sempre. Intanto, Mon-El (Chris Wood) viene catturato dalla Cadmus, che ha già nelle sue mani J'onn (David Harewood). Il vero leader della DEO si trova in realtà alla base, dove inizia a sentirsi in colpa per la cura di sangue bianco che sta facendo e che lo porta a credere di fare un torto alla sua famiglia. A causa delle azioni di Guardian, la popolazione inizia a cambiare opinione sui suoi confronti quando un'altra persona con il suo stesso costume si fa riprendere mentre uccide un uomo. Winn (Jeremy Jordan) vorrebbe mollare tutto, ma James (Melissa Benoist) decide di attirare invece il supereroe in una trappola. Nello stesso momento, J'onn confida a Kara (Melissa Benoist) di vedere continuamente le moglie e le figlie, ma la supereroina crede che sia dovuto al suo incontro con M'gann ed ai sentimenti che potrebbe nutrire nei suoi confronti. Quella notte, Guardian si imbatte nel nuovo vigilante, che cerca di far catturare dalla Polizia, mentre Supergirl viene avvisata dalla Luthor (Brenda Strong) che Mon-El è stato catturato dalla Cadmus. Una volta sul posto, viene raggiunta da J'onn, che rivela di essere in realtà il vero Hank e che l'attacca dimostrando una forza incredibile. Dopo averlo colpito ad un occhio, la kriptoniana realizza che in realtà Hank è stato trasformato in Cyborg Superman. Nel frattempo, Alex scopre che Winn conosce la vera identità di Guardian e gli impone di rivelargli il nome. Non appena scopre che si tratta di James, Alex vorrebbe contattare la sorella per dirle tutto, ma Winn la fa riflettere sul fatto che l'amico stia supportando la DEO e Supergirl nella lotta contro il crimine. Dopo aver rintracciato Mon-El, Kara scopre la verità sulla leader della Cadmus e viene costretta ad indossare un particolare dispositivo alieno dietro minaccia di uccidere l'amico. Intanto, J'onn ha una visione su un marziano bianco che sta per ucciderlo e sfodera la pistola, ma Alex lo ferma appena in tempo: si tratta in realtà di un agente della DEO. J'onn chiede subito all'amica di sottoporlo a delle analisi, grazie a cui scopre che si sta trasformando in Marziano Bianco. M'gann è infatti parte di quella specie e la affronta, date le sue menzogne. Prima che Mon-El possa rivelarle un segreto su Daxam, Kara viene raggiunta da Jeremy (Dean Cain) che rivela di essere ancora vivo e viene liberata. I due sono tuttavia costretti a dividersi all'arrivo della Cadmus, mentre J'onn combatte con M'gann pr vendicare la morte della propria famiglia, ma si ferma. Dopo aver scoperto degli indizi sul misterioso giustiziere mascherato, Winn scopre che si tratta del marito di una vittima uccisa per un vizio di forma della giustizia e che ora sta punendo chi è riuscito a sfuggire alla condanna.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 8 "MEDUSA" - Cyborg Superman rilascia un virus in un bar e uccide tutti gli alieni, escluso Mon-El che in quel momento si trova in quarantena alla DEO. Eliza si trova in città in visita per il Ringraziamento e scopre che il virus proviene da Krypton. Alla Fortezza della Solitudine, Kara viene a sapre che Hank ha sfruttato un virus creato dal padre Zor-El, conosciuto con il nome di Medusa e che in origine doveva servire ad uccidere i kryptoniani in caso di invasion aliena. Alla L-Corp, ferma Hank dall'ottenere l'isotopo necessario per disperdere Medusa, mentre Lena si rifiuta di aiutare Kara quando le viene rivelato che Lillian è la leader della Cadmus e preferisce consegnare l'isotopo alla mare. Kara e J'onn affrontano quindi i Luthor ed Hank prima che Medusa possa venire rilasciato tramite un razzo. J'onn attacca Hank trasformandosi in Marziano Bianco, ma riesce a fuggire, mentre Lillian viene arrestata. Eliza cura in seguito Mon-El e sfrutta Medusa pe rripristinare la forma marziana originaria di J'onn. Più tardi, Maggie e Alex si scambiano il loro primo bacio, ma la detective conferma di non provare sentimenti nei suoi confronti. Ore dopo, Barry e Cisco arrivano da Terra-1 pr arruolare l'aiuto di Kara.

