Soleil Sorgè / Uomini e Donne, cellulare hackerato e foto hot online: Luca Onestini infuriato

Uomini e Donne, Soleil Sorgè al centro della polemica per una foto "hot": cellulare hackerato e denuncia in atto per la corteggiatrice - Puntata davvero movimentata quella di Uomini e Donne in onda oggi e non soltanto per la scelta di Sonia Lorenzini. Sarà Soleil Sorgè, corteggiatrice di Luca Onestiti, a sollevare un bel pò di polemiche e tutto per una foto molto particolare pubblicata sui social. Il tronista parte subito col dichiararsi molto arrabbiato perchè, alcuni giorni fa, si è ritrovato una foto di Solei nuda. Cos'è realmente accaduto? La corteggiatrice annuncia che il suo cellulare è stato hackerato il cellulare dell'ex fidanzato e da lì è stata pubblicata a sua totale insaputa quella foto. Solei svela inoltre di aver avviato una denuncia e che per questa cosa è stata davvero male negli ultimi giorni, anzi, confessa di non aver affatto apprezzato che Luca abbia deciso di dirlo davanti a tutti e senza un minimo di tatto invece che dirglielo in esterna o, comunque, con maggiore privacy. La discussione allora divampa, ma è un altro aspetto a accendere nuovi sospetti il Luca.

Uomini e Donne, Soleil e Giulia al centro del mirino: Luca Onestini pronto a non scegliere alcuna delle due - Al centro della discussione tra Luca e Soleil ci sono ancora i social ma, soprattutto, le amicizie della corteggiatrice. Negli ultimi tempi Solei appare molto spesso accanto a personaggi noti e, in particolare, ex partecipanti del Grande Fratello Vip come Alessia Macari e Asia Nuccetelli. È proprio quest'ultima, in un recente video postato su Instagram, a "pubblicizzarla" e a tifare per lei come scelta a Uomini e Donne. Da qui sorgono i grandi sospetti di Luca Onestini: per il tronista (e soprattutto per la rivale Giulia Latini), Solei appare più interessata a farsi pubblicità e alle telecamere, piuttosto che a lui. Anzi, Luca svela di avere la stessa idea su Giulia e, per questo, essere davvero molto confuso. Ora come ora la fiducia verso Soleil Sorgè, così come per Giulia Latini, è molto calata. Chi la spunterà tra loro due? Luca riuscirà a fare la sua scelta?

