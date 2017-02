Stefano De Martino/ Ritrova Santiago ma solo per poche ore? Un dolce video pubblicato sui social (Oggi, 21 febbraio)

STEFANO DE MARTINO RITROVA IL PICCOLO SANTIAGO, ECCOLI INSIEME IN UN TENERO VIDEO - Stefano De Martino ha avuto modo di rivedere e riabbracciare il piccolo Santiago. Il ballerino di Amici è rimasto lontano dal suo bambino per molti giorni. Prima è stato lui a partire per le vacanze, poi l'ex moglie Belen Rodriguez. Questo si è tradotto in una lontananza di almeno tre settimane che per un padre e un figlio che sia amano sono proprio un'eternità. Per fortuna, Stefano è arrivato a Milano dopo un paio di giorni del rientro del figlio dal suo viaggio in Australia e finalmente la coppia si è potuta riabbracciare. Tra baci e abbracci i due hanno finalmente recuperato il tempo perso ma solo per poche ore. Da quanto possiamo evincere dai social della famiglia Rodriguez sembra proprio che il bambino, già in serata, fosse a casa con la nonna in attesa del ritorno della madre. E Stefano De Martino? Dopo aver postato una foto del loro bacio dopo la lontananza, il ballerino ha avuto modo di mostrare sui social un tenero viaggio in auto con tanto di sottofondo musicale. Il piccolo Santiago dorme seduto accanto al padre alla guida della sua auto sportiva. Il video di pochi secondi ha fatto subito il giro dei social e dei profili fan dedicati al ballerino (clicca qui per vederlo) che subito hanno apprezzato il momento ritenendo il napoletano un ottimo padre, per quanto possibile.

