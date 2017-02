THE BIG BANG THEORY 10 / Anticipazioni puntata 21 febbraio 2017: 15 minuti di fama per Leonard

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "La catalisi del calcio fetale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sheldon (Jim Parsons) ed Amy (Mayim Bialik) stanno ancora cercando un equilibrio per la loro convivenza, ma lo scienziato trova fastidioso qualsiasi abitudine della fidanzata. Compresa la sua pretesa di dividere il bicchiere porta spazzolini. Nel frattempo, Howard (Simon Helberg) organizza tutto per fare un'ultima vacanza con la moglie, in previsione della nascita del figlio. Data la prossimità al parto, le nausee di Bernadette (Melissa Rauch) sono tuttavia aumentate e decide quindi di proporle di rimanere in casa, facendo finta con gli amici di essere partiti davvero. Sheldon invece sfoga la propria frustrazione con Penny (Kaley Cuoco), che gli propone di fare un giro in auto per sbollire la rabbia. Durante il tragitto, Sheldon descrive alla perfezione i difetti di Amy e Penny scopre che sono identici a quelli di Leonard (Johnny Galecki). Ore dopo, Howard e Bernadette si stanno per concedere uno spazio intimo, quando vengono attirati da alcuni rumori all'esterno. Anche se Bernadette vorrebbe chiamare la Polizia, il marito è terrorizzato dalla possibilità di trovarsi di fronte a dei ladri. Nota però che qualcuno ha appena acceso la vasca idromassaggio esterna: Stuart (Kevin Sussman). L'amico ha infatti approfittato della loro finta assenza per farsi un bagno. Amy trova invece un valido alleato contro Sheldon in Leonard, che può capire meglio di tutti cosa vuol dire convivere con il fisico. A casa di Bernadette, Stuart infila la testa sott'acqua all'arrivo di una seconda persona, Raj (Kunal Nayyar), ma riesce a rimanere in apnea per pochi secondi. Mentre Sheldon inizia ad ipotizzare di trovare un'altra donna, Stuart e Raj trovano un accordo e si concedono anche un bicchiere di vino, non sapendo che sono osservati. Raj confessa inoltre di essere ritornato single da tempo e di non aver detto nulla perché si vergognava. Intanto, grazie all'aiuto di Leonard, Amy inizia a realizzare quale ruolo abbia all'interno della sua relazione e quante cose sia riuscita a cambiare nel fidanzato. Sheldon invece rivela a Penny di aver sorpreso in passato il padre a letto con una donna diversa dalla madre e di aver paura di comportarsi allo stesso modo con la sua fidanzata. Dopo aver scoperto che Stuart è nudo nella loro vasca, Howard decide di rompere il silenzio e rivelare la propria presenza. Sheldon invece realizza di aver sbagliato con la fidanzata e decide di compiere un passo importante: condividere lo stesso spazio per lo spazzolino.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "LA CATALISI DEL CALCIO FETALE" - Amy inizia a sentirsi da sola a trascorrere tutto il tempo da sola con il fidanzato ed inizia a pensare di organizzare una festa per invitare gli amici. Ovviamente Sheldon fa di tutto per demolire il suo progetto. Intanto, Howard si sveglia nel cuore della notte dopo aver sentito il figlio calciare nel pancione di Bernadette. L'ingegnere è elettrizzato per la nascita del bambino, ma teme anche che la casa non sia per niente pronta per accogliere il nascituro. Penny invece viene informata di un incontro con i fan per le firmacopie e Leonard la incita a partecipare all'evento. Dopo aver respinto l'idea della fidanzata, Sheldon organizza un brunch con Bert, Stuart e la vicina del secondo piano. Howard invece si dà alle spese pazze, acquistando una superculla per il bambino ed una monovolume, ma Bernadette non è del tutto convinta. Alla convention, Penny firma il suo primo autografo ad un fan, che tuttavia manifesta un forte disgusto sia per la sua recitazione che per il film. Durante il brunch, Sheldon si lascia sfuggire di aver organizzato l'incontro solo come prova per i suoi veri amici. La cosa ovviamente ferisce Stuart, che si sente messo da parte.

