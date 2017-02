THE FLASH 3 / Anticipazioni puntata 21 febbraio 2017: Barry alle prese con un attacco alieno? Serve l'aiuto di Oliver e Supergirl!

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Invasione!". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Barry (Grant Gustin) e Savitar (Andre Tricoteux) affrontano un duro scontro, in cui il metaumano sembra avere la meglio. L'unica soluzione è che Flash possa avere l'aiuto di altre persone con i poteri e Iris (Candice Patton) prega Caitlin (Danielle Panabaker) di aiutare il fidanzato, nonostante l'amica tema fortemente che quanto predetto dalla madre si avveri. Anche se Caitlin interviene come promesso e con successo grazie all'aiuto di Cisco (Carlos Valdes), quest'ultimo ha una visione grazie ai propri poteri, in cui vede l'amica e se stesso impegnati in una battaglia. Convinta che Alchemy (Tobin Bell) sia l'unico a poterla aiutare, Caitlin rapisce in seguito Julian (Tom Felton) perché rintracci il metaumano per conto suo. Approfittanto della sua distrazione, l'ostaggio riesce a contattare la Polizia ed a segnalare la propria posizione. Barry riesce ad intervenire prima della SWAT e tramortisce Julian per poter parlare con Caitlin, che tuttavia è del tutto fuori controllo. Non appena Cisco cerca di farla ragionare, Killer Frost gli rivela che il fratello è morto a causa del Flashpoint e quindi anche del suo migliore amico. Caitlin riesce quindi a fuggire e prende di mira Craig (Blair Penner), l'unico contatto che potrebbe portarla ad Alchemy e scopre che è Savitar a governare le loro missioni. Il metaumano gli ha mostrato il futuro grazie ai suoi poteri e Craig è riuscito ad avere una chiara visione di lei. All'esterno, Cisco attende l'amica ed è costretto ad usare i propri poteri per fermarla. La ragazza viene quindi rinchiusa nella cella di contenimento in attesa di una cura. Nel frattempo, HR (Tom Cavanagh) cerca un modo per aiutare Wally (Keiynan Lonsdale) ad uscire dal bozzolo su richiesta di Joe (Jesse L. Martin), sempre più disperato per il figlio. Temendo che il ragazzo non si riprenda mai più, West deide di frantumare il bozzolo che lo rinchiude, liberando Wally, che tuttavia fugge confuso dagli STAR Labs. L'unico modo per aiutare l'amico è chiedere il supporto di Caitlin in qualità di biochimico, impresa che Barry conclude con sucesso. La scienziata riesce così a creare un siero in grado di stabilizzare Wally, che viene ritrovato grazie all'intuito di West. Più tardi, Barry fa visita a Julian che si è appena ripreso in ospedale e gli chiede di non denunciare Caitlin, offrendogli in cambio qualsiasi cosa voglia. Anche se Julian accetta, richiede che rassegni le dimissioni dal Dipartimento per via della sua opinione labile in materia di scientifica. Molte ore dopo, Savitar richiede a Julian di diventare Alchemy un'ultima volta per aiutarlo ad organizzare il suo ritorno.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 8 "INVASIONE!" - Barry indaga sulla caduta di un meteorite al di fuori del perimetro di Central City e scopre che si tratta di una navicella spaziale, da cui fuoriescono degli alieni conosciuti come Dominatori. Lyla rivela in seguito che sono già apparsi sulla Terra negli anni '50, ma che in seguito sono scomparsi in modo misterioso. Consapevole di non poter affrontare la minaccia da solo, Barry decide di chiedere aiuto a Arrow, le Leggende, Thea e Supergirl, chiamando la supereroina del pianeta di HR, Terra-38. Supergirl ed il resto del team vengono quindi istruiti sullo scontro con gli alieni, mentre Cisco trova un messaggio di Rip Hunter consegnato da Barry del futuro, in cui viene esposta la manipolazione della linea temporale da parte del velocista e quali conseguenze ha avuto nella vita dei suoi amici. Dopo aver perso la fiducia di tutti, Barry può contare ancora solo sugli altri giustizieri, ma le cose precipitano quando i Dominatori prendono il controllo mentale del team ed attaccano il laboratorio.

