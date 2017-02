UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Matteo accetta la proposta di Roberto, la lettera di Marina arriverà in tempo? (oggi, puntata 22 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO: MATTEO CAMBIA IDEA? - Prosegue la programmazione di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. Nell'appuntamento odierno Alberto Palladini continuerà a causare problemi ai propri vicini di casa, a partire dal clan Poggi che mal sopporterà la sua presenza. Saranno soprattutto Renato e Nadia le vittime dei suoi intrighi, al punto che la baby sitter di Irene non riuscirà a sopportare la sua presenza, valutando la possibilità di compiere un passo drastico nei suoi confronti: prenderà una decisione della quale pentirsi per liberarsi del suo ex amante? Roberto e Matteo continueranno a discutere sul patto proposto dal Ferri: lui acquisterà la casa del rivale che in cambio dovrà lasciare Napoli per sempre e non cercare contatti con Marina. Ma proprio quando Serra, consapevole che nessun altro comprerebbe la sua abitazione, sembrerà pronto a concludere l'accordo, qualcosa riaprirà ogni decisione: si tratterà della lettera inviata da Marina, nel quale ha scritto quando per lei sia importante? I telespettatori di Upas avranno la possibilità di rivedere Vittorio alle prese con l'assunzione delle droghe leggere: anche se Teresa, Michele e successivamente Guido lo hanno messo in guardia sui rischi da lui corsi, il giovane Del Bue continuerà ad andare avanti per la sua strada, rischiando di perdere il controllo delle sue azioni.

