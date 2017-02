UNA DONNA PER LA VITA/ Su Rete 4 il film con Maurizio Casagrande che ha diretto anche la regia e Antonio Casagrande (oggi, 21 febbraio 2017)

UNA DONNA PER LA VITA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 21 FEBRBAIO 2017: IL CAST - Una donna per la vita, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 21 febbraio 2017 alle ore 23.50, una commedia prodotta in Italia nel 2011 ed è stata diretta e interpretata dall’artista napoletano Maurizio Casagrande il quale ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Andrea Dal Monte. Nel cast sono presenti oltre allo stesso Maurizio Casagrande, Antonio Casagrande, Roberto Calabrese, Ania Cecilia, Pino Insegno, Giobbe Covatta, Biagio Izzo, Sabrina Impacciatore e Lisa Fusco. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UNA DONNA PER LA VITA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 21 FEBRBAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Maurizio (Maurizio Casagrande) che lavora come concierge in un bellissimo e rinomato albergo di Napoli situato nei pressi di Castel dell’Ovo. Maurizio è molto dedito al suo lavoro al quale dedica la maggior parte del proprio tempo non trascurando tuttavia la sua relazione d’amore con Marina (Sabrina Impacciatore). Maurizio e Marina sono fidanzati da ben nove anni e tra i due l’amore va a gonfie vele anche se Marina è nota per essere una tenera rompiscatole, con un carattere molto particolare essendo disordinata al massimo e perennemente in ritardo. Tuttavia Marina non è una ragazza dalla bellezza prorompente, e Maurizio inizia ad essere stanco di portare avanti questa relazione, così in occasione di un viaggio che i due piccioncini si apprestano a fare per un fine settimana, Maurizio decide che sarà proprio quell’occasione il momento in cui le parlerà per rivelarle di non essere più innamorato di lei. Qualcosa però non va per il verso giusto, infatti mentre sono in auto Marina fa distrarre Maurizio dalla guida, cercando l’orologio che Maurizio ha avuto dal povero padre defunto nella sua borsa, cosa che provoca la perdita di controllo della macchina con conseguente incidente. Per Maurizio un bello spavento che al suo risveglio in ospedale decide di non voler avere più contatti con Marina ed infatti quando questa inizia a perseguitarlo con le sue telefonate, Maurizio si fa negare perché ha deciso di chiudere con il suo passato. Nel frattempo però Maurizio inizia la riabilitazione che gli viene fatta da una donna di nome Nadine (Margareth Madè) con la quale scatta subito un particolare feeling tant’è che i due iniziano a frequentarsi e ad uscire insieme. Il loro legame si fa sempre più forte e consolidato, così quando Nadine è costretta a trasferirsi all’estero per lavoro, Maurizio decide di seguirla stravolgendo per sempre la sua vita, non prima però di aver chiuso i conti con il suo passato che lo aspetta all’aeroporto.

